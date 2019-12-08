شكرا لقرائتكم خبر عن الإبداع الإداري وأثره على نجاح المنظمات والان نبدء بالتفاصيل
أما أهم عناصر الإبداع الإداري فمنها ابتكار منتجات تهدف لتصنيع سلع ومنتجات مادية محسوسة تباع وتشترى، أو ابتكار خدمات تهدف لتقديم خدمات ما، مثل مكاتب الاستشارات القانونية ومكاتب الاستشارات الهندسية وغير ذلك من منتجي ومقدمي الخدمات، أو ابتكار تقنيات عمل جديدة لتحقيق مزيد من التنظيم والتنسيق في سير العمل داخل المؤسسة وخارجها، أو ابتكار أدوات جديدة، أو ابتكار فكر قيادي جديد مبدع في القدرة على طرح أفكار جديدة وينتشر هذا النوع من الإبداع في إدارة المؤسسات التي تقوم على التوجيه وقيادة حشد من الأشخاص مثل فرق الكشافة ومعسكرات التدريب في الجيش والشرطة وغيرها.
ويعتبر الإبداع أحد أهم العوامل والمعايير التي يجب على كل قائد منظمة أن يتحلى بها من أجل تحقيق نجاحات كبرى، فالإبداع يساهم في خلق بيئات عمل مناسبة وتحقيق الأهداف بطرق أسهل وأبسط وأفضل مما إذا تمت محاولة تنفيذها وتحقيقها بالطرق التقليدية العادية.
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