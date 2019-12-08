شكرا لقرائتكم خبر عن الإبداع الإداري وأثره على نجاح المنظمات والان نبدء بالتفاصيل

الإبداع الإداري يشير إلى التجديد، إذ يعتمد بشكل أساسي على المبادأة والمبادرة، فانطلاقا من أفكار ومعارف يتم تكوين أشياء جديدة ومبتكرة لم تكن سابقا، وذلك من خلال عمليات التفاعل والمزج، ويؤدي التفكير الإداري الخلاق إلى إيجاد قيم جديدة سواء كانت علمية أو عملية، فالأول يتمثل في الإبداع الإداري العلمي والذي يعتبر ذلك الجهد الذهني والفكري الذي يتولد عنه نظريات ونماذج إدارية جديدة تعالج قضايا إدارية جديدة أو تعتبر حلا مبتكرا لقضايا وظواهر إدارية معهودة، والثاني يتمثل في الإبداع الإداري العملي والذي يقتصر على معالجة قضايا إدارية موقفية، بمعنى أنه يخص المدير الذي يكون بصدد إدارة منظمته يستطيع الإبداع والابتكار من خلال عمليات التطوير والتجديد لعمله الإداري، كاقتراح هياكل تنظيمية جديدة أو تطبيق نماذج أو نظريات إدارية وغيرها، ويقترن هذا النوع من الإبداع بوجود حرية التصرف وروح المبادرة ومسؤوليات وصلاحيات واسعة.

أما أهم عناصر الإبداع الإداري فمنها ابتكار منتجات تهدف لتصنيع سلع ومنتجات مادية محسوسة تباع وتشترى، أو ابتكار خدمات تهدف لتقديم خدمات ما، مثل مكاتب الاستشارات القانونية ومكاتب الاستشارات الهندسية وغير ذلك من منتجي ومقدمي الخدمات، أو ابتكار تقنيات عمل جديدة لتحقيق مزيد من التنظيم والتنسيق في سير العمل داخل المؤسسة وخارجها، أو ابتكار أدوات جديدة، أو ابتكار فكر قيادي جديد مبدع في القدرة على طرح أفكار جديدة وينتشر هذا النوع من الإبداع في إدارة المؤسسات التي تقوم على التوجيه وقيادة حشد من الأشخاص مثل فرق الكشافة ومعسكرات التدريب في الجيش والشرطة وغيرها.

ويعتبر الإبداع أحد أهم العوامل والمعايير التي يجب على كل قائد منظمة أن يتحلى بها من أجل تحقيق نجاحات كبرى، فالإبداع يساهم في خلق بيئات عمل مناسبة وتحقيق الأهداف بطرق أسهل وأبسط وأفضل مما إذا تمت محاولة تنفيذها وتحقيقها بالطرق التقليدية العادية.