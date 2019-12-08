شكرا لقرائتكم خبر عن %5.9 ارتفاعا في حركة المسافرين جوا بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن تسجيل شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعًا في حركة المسافرين بنسبة 5.9% خلال شهر أكتوبر، ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بمعدل النمو البالغ 1.8% والمسجل في سبتمبر وعلى مدار العام، مشيرًا إلى زيادة السعة بنسبة 0.3%، مع ارتفاع عامل الحمولة بواقع 3.9 نقطة مئوية ليبلغ 73.5%..

وذكر تقرير لـ«إياتا» حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن الطلب على رحلات السفر الجوية الدولية ارتفع بنسبة 3.2% خلال شهر أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، دون أي تغيير يُذكر على نتائج شهر سبتمبر على أساس سنوي.

وأوضح أن جميع المناطق -باستثناء أمريكا اللاتينية- سجلت نموًا في حركة المسافرين، تتصدرها شركات الطيران في الشرق الأوسط لأول مرة منذ يونيو 2018. فيما ارتفعت السعة بنسبة 1.6% وعامل الحمولة بواقع 1.3 نقطة مئوية ليبلغ 81.0%.

وأشار إلى أن الطلب على الرحلات الجوية المحلية ارتفاع بنسبة 3.6% خلال شهر أكتوبر قياسًا بالنتائج المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا عن النمو السنوي الذي بلغ 5.1% في سبتمبر بسبب الأداء الضعيف في كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر الأسواق المحلية، لافتًا إلى زيادة السعة بنسبة 3.4%، وارتفاع عامل الحمولة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 83.9%.

وأشار التقرير إلى أن نمو الحركة الجوية يواصل انخفاضه مقارنة بمستويات النمو التاريخية السابقة على المدى الطويل، وذلك بسبب التراجع المستمر للنشاط الاقتصادي في بعض الأسواق الرئيسية، وتراجع الثقة بالأعمال، لافتًا إلى أنه رغم ذلك، تعتبر حقيقة نمو حركة المسافرين أمرًا إيجابيًا، ويتابع القطاع تحقيق نتائج إيجابية عبر بذل جميع الجهود المتاحة، ويعتبر المعدل القياسي الذي حققه عامل الحمولة دليلًا على ذلك.