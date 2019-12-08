شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت» تطلق النسخة الأولى من ملتقى التجارة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد، أن ملتقى التجارة الإلكترونية يأتي لتعزيز دور التجارة الرقمية في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، وربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات للتجارة الرقمية، وخلق بيئة جاذبة لأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
ويقدّم الملتقى العديد من الجلسات الإرشادية والاستشارية لرواد ورائدات الأعمال من خلال عدة مناطق رئيسية داخل الملتقى، إذ تتولى منطقة التحفيز تطوير الجوانب المتعلقة بالمشاريع الناشئة الأفضل في فئتها إقليميًا، أمثلة من صناعة النقل وآليات بناء فريق التأسيس، في حين تقدم منطقة التطوير جلسات نقاش في كل من التعاقد مع وكالة التنمية المناسبة، إستراتيجية المحتوى مقابل التسويق المتعدد القنوات، مستقبل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد الأولويات الأمنية للتجارة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المقدمة عبر مناطق الخدمات القانونية، التسويق، الخدمات اللوجستية، وكذلك التمويل.
الجدير بالذكر أن الملتقى سيفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة بداية من الخميس وحتى يوم السبت المقبل، من الساعة الرابعة وحتى 11 مساء.
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