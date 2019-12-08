شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج أرامكو يدفع السوق للإيجابية والفوائض تستهدف القياديات والان نبدء بالتفاصيل

بعد التذبذب الضيق الذي كان سمة تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي، أنهى المؤشر العام تداولاته على ارتفاع طفيف بلغ 46 نقطة أي بنسبة 0.59%، ويبدو أن السوق كان في حالة ترقب لما ستسفر عنه أحداث الأسبوع الماضي، والتي كانت مفصلية للغاية.

» طرح أرامكو

فالأرقام التي ظهرت بعد انتهاء اكتتاب أرامكو كانت إيجابية للغاية من عدة نواحٍ، فاكتتاب الأفراد كان تخصيصه مرضيًا جدًا لكثير من المتداولين؛ لأن نسبة التخصيص كانت أكثر من المتوقع، أيضًا كان تخصيص المؤسسات والشركات لم يكن عاليًا، وهذا يعني أن فوائض الأموال سيعاد استثمارها غالبًا في سوق الأسهم، مما يعني أن الزخم الشرائي سيعود من جديد بعد فترة طويلة من ضعف التداولات، وأتوقع أن تستهدف هذه الأموال الأسهم القيادية وذات العوائد من الشركات المتوسطة والصغيرة، هذا بالإضافة إلى أن الطرح سيبدأ يوم الأربعاء المقبل؛ ما يعني زخمًا إضافيًا للسوق ودخول سهم قيادي في مرحلة غاية في الإيجابية، مما سيساعد السوق على تسجيل أرقام عليا جديدة لم يشهدها السوق منذ عدة أشهر، خاصة إذا ما استمر النفط في مساره الصاعد الحالي وهو ما سيبرر وصول سهم أرامكو إلى مستويات عليا.

» اجتماع +OPEC

Advertisements

ومن الأمور المؤثرة التي حدثت الأسبوع الماضي هو اجتماعا مجموعة أوبك ومجموعة أوبك+ واللذان نتج عنهما استمرار خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام القادم بوتيرة أكثر، حيث تم الاتفاق على رفع كمية الخفض بواقع 500 ألف برميل يوميًا ليكون مجموع ما تم الالتزام به هو 1.7 مليون برميل يوميًا، وهذا الأمر بلا شك إيجابي لأسعار النفط وأسعار المنتجات البتروكيماوية مما سينعكس بشكل واضح على شركات البتروكيماويات والتي ستكون أحد أهم دعائم السوق الأيام المقبلة.

» التحليل الفني

رغم أن السوق لم يتمكن من اختراق مقاومة 8.150 نقطة خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنه من الإيجابي من وجهة نظري أنه رغم ضغط الأيام الأخيرة إلا أن السوق تماسك بكل نجاح فوق دعم 7.800 نقطة، وهذا أمر إيجابي يبعث على التفاؤل، ويشعر بأن السوق وصل إلى مناطق سعرية تصلح لأن تكون منصة انطلاق لما فوق مقاومة 8.150 نقطة بحول الله.

أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع المنصرم، فقد بلغت حوالي 10.7 مليار ريال مقارنة بنحو 15 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الضعف في السيولة يعود في رأيي لعاملين: الأول، انتظار المتداولين ما سيسفر عن اكتتاب أرامكو. والثاني، بسبب قناعة المستثمرين بعدالة الأسعار الحالية للأسهم القيادية. وهذه إشارات إلى أن السوق بصدد الصعود لكنه يحتاج سيولة أعلى من الأرقام المذكورة حينها سيكون مهيّأ لتسجيل أرقام عليا جديدة، وهذه الظروف أراها مهيّأة في الوقت الراهن.