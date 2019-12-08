«سيـال» يحتضـن معـرض أبوظبـي العالمي للتمـور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كشفت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بصفتها الجهة المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للتمور، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن استعدادهم لإطلاق فعاليات الدورة الخامسة من المعرض بالتزامن مع الدورة العاشرة من معرض سيال الشرق الأوسط 2019، وذلك في الفترة الممتدة من 9 ولغاية 11 ديسمبر 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

يُعدّ المعرض المتخصّص بطرح جميع أنواع التمور المعرض الحصري والوحيد من نوعه الذي يروّج للتمور، وأحد أهم محاور التركيز الرئيسية في معرض «سيال الشرق الأوسط»، حيث من المقرر أن ينطلق بدعم من وزارة شؤون الرئاسة وإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

ويُعتبر معرض أبوظبي الدولي للتمور الأبرز من نوعه على مستوى العالم والمعني بتعاون الشركات في مجال ثمار نخيل التمر، ويمثل أكبر منصة دولية متميّزة تُتيح للجهات العارضة فرصة استعراض منتجاتها وتعزيز حضورها في السوق العالمي. وسيضم أكثر من 87 جهة عارضة مختصة في منتجات التمور تمثل 12 دولة و3000 من الشركات الراغبة بشراء هذه المنتجات من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، يعود مزاد التمور الذي تنظّمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع مصنع تمور ليوا بدورته الثانية خلال فعاليات المعرض، ليستعرض باقة واسعة من أنواع التمور الشرق أوسطية.

وصرّح الدكتور عبد الوهاب زايد المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، من وزارة شؤون الرئاسة: «يتابع معرض أبوظبي الدولي للتمور في نسخته لهذا العام مسيرته الناجحة ودوره المحوري في تسليط الضوء على أهمية التمور وتعزيز تجارة التمور من خلال توفير الدعم لكبار المستوردين وأبرز المشترين. كما يشكّل المعرض فرصةً مثاليةً للتواصل واللقاء بين الموردين ومزوّدي التمور من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات».

ويسلّط المعرض الضوء على أهمية التمور من الناحية الاقتصادية، ويعكس مكانتها المرموقة كجزء أساسي من ثقافة دولة الإمارات وتراثها العريق. وستستعرض الفعالية مصانع التمور والآلات والتجهيزات وخيارات التعبئة والتغليف، إضافة إلى تسليط الضوء على المصنّعين والمصدّرين، كما ستوفر فرصة للزوار لتذوّق النكهة الفريدة لشتى أنواع التمور ومشاهدة مئات الأنواع منها تحت سقف واحد.

كما يضم معرض أبوظبي الدولي للتمور ضمن فعالياته لهذا العام «قرية التمور» وهي فرصة لمزارعي ومنتجي التمور من دولة الإمارات العربية المتحدة للتنافس بعرض أفخر التمور الإماراتية ضمن قرية التمور، وفرصة أيضاً لجمهور وزوار المعرض لشراء أفخر التمور الإماراتية عبر «مزاد التمور» بإدارة «مصنع تمور ليوا» بخبرته الواسعة في تنظيم مزادات التمور، بإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.