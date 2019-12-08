10 معلومات عن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية لـ 21.3 مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية، صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 2.3%. - 21 مليار و322 مليون دولار صادرات غير بترولية أول 10 أشهر بـ 2019 -20 مليار و835 مليون دولار صادرات مصر بنفس الفترة العام الماضى. -6 دول استحوذت أسواقها على 49.6% من إجمالى الصادرات -1.6 مليار دولار تراجعا بفاتورة واردات السلع. Advertisements -3 % تراجعا بالواردات لتسجل 57 مليار و709 مليون دولار. - 2 مليار و147 مليون دولار تراجعا فى عجز الميزان التجارى. - 4 قطاعات تصديرية حققت نمواً ملموساً خلال الـ10 شهر الأولى -11 % ارتفاعا بصادرات الصناعات الغذايئة مسجلة 2.8 مليار دولار. -9% نموا بصادرات الحاصلات الزراعية 1.9 مليار دولار. - 5 قطاعات انخفضت واردتها على رأسها مواد البناء.

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