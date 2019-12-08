شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": تعيين 5 أعضاء جدد بلجنة حماية حقوق المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على أن تكون مدة عمل اللجنة سنتان تقوم خلالها بتقديم المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات، وتضع لائحتها التنفيذية واسلوب عملها في سبيل تحقيق اهدافها، وترفع توصياتها الى مجلس ادارة الجهاز القومي للاتصالات للنظر فيها واعتمادها.

وتم تقليص عدد أعضاء التشكيل الجديد من 23 الى 21 عضوا، و ولم يطرا على اللجنة تغييرا كبيرا عن اللجنة السابقة، و ضم التشكيل الجديد برئاسة المهندس مصطفى عبد الواحد القائم باعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، 5 أعضاء جدد هم الدكتور شريف كامل عميد كلية ادارة الاعمال بالجامعة الامريكية، محمد ابو شقة استاذ القانون، مى عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الدكتور سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، الكاتب الصحفى جلال دويدار.

Advertisements

وأوضح مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تصريح خاص لـ "الخليج 365 " ، أن اللجنة الحالية سيكون لها مهام أكبر فى رفع وعى المستهلكين، ومناقشة ما يخص المستهلك وسيكون لها اجتماع ثابت، كما جارى تحديد موعد لأول اجتماع لها.

و استمر فى التشكيل الجديد كلا من الدكتور خالد الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات ، الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام صلاح منتصر، الدكتور مدحت عبد المنعم المسيري استاذ الهندسة الفيزيائية – جامعة القاهرة، الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة جريدة اخبار اليوم، الكاتب الصحفى كمال ريان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم، وسعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، الإعلامي أسامة كمال، خالد حنفي من ذوى الاعاقة وعضو مجلس النواب.

وضمت اللواء الدكتور راضي عبد المعطى على رئيس جهاز حماية المستهلك،عبد اللطيف المناوي كاتب صحفي، مصطفى الفقي رئيس مكتبة الاسكندرية ، الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، أسامة هيكل وزير الاعلام سابقاً ورئيس لجنة الاعلام بمجلس النواب، على حسن انيس، المدير التنفيذي للتفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة).