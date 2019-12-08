النحاس يقفز 2% في أسبوع بدعم البيانات الإيجابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسعار النحاس ارتفاعاً حاداً يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة نمت بأسرع وتيرة في 10 شهور في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يشير إلى أن الاقتصاد يواصل النمو بخطى معتدلة.

ودفعت البيانات أسواق الأسهم العالمية للصعود وجاءت بعد أن قالت الصين إنها ستعفي بعض البضائع الأمريكية من الرسوم الجمركية، وهو ما يزيد الآمال في انحسار نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم يلحق ضرراً بالنمو العالمي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، هبطت أسعار الذهب 1% الجمعة بعد بيانات الوظائف في أمريكا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1459.36 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.3 بالمئة الى 1463.9 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، واصل البلاديوم تسجيل مستويات قياسية مرتفعة جديدة بوصوله إلى 1880.37 دولار للأوقية للمرة الأولى.

لكن الفضة حذت حذو الذهب لتهبط 2.24 بالمئة إلى 16.56 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها منذ السابع من أغسطس آب عند 16.51 دولار.

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وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 1.7% عند 5990 دولاراً للطن وهي أكبر مكاسب يومية منذ 17 سبتمبر/ أيلول. وبذلك تنهي عقود النحاس الأسبوع مرتفعة حوالي 2%.

لكن المعدن، الذي يستخدم في الطاقة والتشييد، ما زال منخفضاً 20% من مستوياته المرتفعة التي سجلها في يونيو/ حزيران 2018 مع قلق المستثمرين بشأن الحواجز التجارية وطلب ضعيف على السلع الأولية.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، ارتفعت عقود الألومنيوم 1% في جلسة الجمعة لتغلق عند 1765 دولاراً للطن بينما صعدت عقود النيكل 1.5% لتنهي الجلسة عند 13475 دولاراً للطن.

وارتفعت عقود القصدير 1.6% إلى 17075 دولاراً للطن بينما زادت عقود الزنك 0.2% لتغلق عند 2238 دولاراً للطن.

وخالفت عقود الرصاص اتجاه السوق مع هبوطها 0.7% لتغلق عند 1892 دولاراً للطن. (رويترز)