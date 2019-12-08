شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء جبل علي.. 40 عاماً من عالمية دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض

منذ تأسيسه في عام 1979 حتى انتهاء الربع الثالث من العام الجاري 2019، تجاوز حجم مناولة الحاويات في ميناء جبل علي حاجز 230 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وبحسب البيانات التي جمعتها ”الخليج 365” بمناسبة 40 عاماً على افتتاح الميناء فقد تمكن جبل علي من مناولة 135 مليون حاوية منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2012، والذي شهد الاحتفال بمناولة 100 مليون حاوية في 10 سنوات، لترتفع بعدها المناولة، وتخترق مستوى 13 مليون حاوية عام 2014، و15 مليون حاوية في 2015، واستمر تحقيق ذلك الإنجاز حتى العام الماضي، فيما جرت منذ مطلع 2019 حتى نهاية الربع الثالث مناولة 11 مليون حاوية.

وإذا ما تم وضع الحاويات التي تمت مناولتها في 4 عقود في صف واحد، فإنها تحتاج ل 4.6 مليار قدم، وهي بذلك تفوق 33.3 مرة قُطر الكرة الأرضية عند خط الاستواء والبالغة 12.756 كيلومتر مربع، وتعادل 138 مليون قدم مربعة.

منذ الأزل؛ والبحر جزء من تركيبة دبي، مدينة اللؤلؤ والصيد والتجارة والتي أصبحت في ما بعد مدينة التجار، فالتجارة البحرية محرك أصيل للنمو في دبي، ولا تزال حتى اليوم جزءاً أساسياً من اقتصاد الإمارة.

في عام 1975، وعلى أساس هذه العلاقة التي تربط دبي مع البحر، اتخذ المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم قراره التاريخي ببناء ميناء لا مثيل له على بعد 40 كلم من وسط دبي، ليؤسس لمرحلة جديدة من دور دبي المحوري باعتبارها مركزاً تجارياً لدولة الإمارات العربية المتحدة وللمنطقة عموماً، فكان هذا القرار بمثابة الفتح لعصر جديد من التجارة والشحن البحري.

كان الشيخ راشد صاحب فكرة تجريف وتعميق خور دبي في الخمسينات، وبناء ميناء راشد الحديث في عام 1972. وكان يعلم جيداً أن الطريق إلى الرخاء يقوم على أسس بعيدة عن الموارد النفطية المحدودة، ألا وهي الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية لتعزيز المكانة التجارية لدبي.

بكل المقاييس، كانت فكرة بناء «ميناء جبل علي» قفزة كبيرة في التفكير المستقبلي، ولكن ليس بالنسبة لحاكم دبي الراحل الذي آمن بالذهاب بعيداً إلى حيث لا يجرؤ الكثيرون. كانت دبي تتوسع في التجارة بمعدلات غير مسبوقة، لذلك فقد اتخذ القرار ببناء ميناء عملاق لم يسبق له مثيل، فكان جبل علي عند تدشينه في ديسمبر عام 1979 يمتلك أكبر حوض بحري من صنع الإنسان، ويمكن رؤيته من الفضاء ليكون في مصاف عدد قليل من الإنجازات البشرية، مثل سور الصين العظيم. ومنذ ذلك الزمن ودبي تعيش دائماً في عصر المستقبل.

إنجازات

توالت التطورات والإنجازات سريعاً، ففي عام 1985، تم افتتاح المنطقة الحرة لجبل علي، لتتيح الإمكانات أمام الشركات العالمية للاستفادة من الفرص الواعدة في المنطقة انطلاقاً في دبي. وفي عام 1991 تم دمج إدارة وعمليات ميناءي «راشد» و«جبل علي» تحت سلطة موانئ دبي، فيما بدأت فكرة التوسع إلى الخارج، وحصلت «موانئ دبي الدولية» في حينه على أول امتياز لها في الخارج في ميناء جدة، قبل أن تبدأ سلسلة توسعات بالاستحواذ على «سي إس إكس» العالمية، ومن بعدها في عام 2005 على مجموعة «بي آند أو» في واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، لتولد علامة «موانئ دبي العالمية» كواحدة من أكبر الشركات المتخصصة في مجال تشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية.

ولا يزال «ميناء جبل علي» القلب النابض لموانئ دبي العالمية مع ما يشكله مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) من نموذج فريد من نوعه تريد الكثير من دول العالم تنفيذه.

كانت القوة الدافعة وراء عمليات الاستحواذ الرغبة في أن تكون موانئ دبي العالمية أكثر من مجرد مشغل للموانئ، وإنما أن تصبح عاملاً رئيسياً في تمكين التجارة العالمية. وبفضل ما وصل إليه ميناء «جبل علي» والمنطقة الحرة (جافزا)، أصبحت دبي واحدة من أفضل خمسة مراكز بحرية جنباً إلى جنب مع سنغافورة وهونج كونج ولندن وشنجهاي وفقاً لمؤشر «تطوير مركز الشحن الدولي» ISCDI

2019.

بناء مستمر

الاحتفال بذكرى 40 عاماً على افتتاح ميناء جبل علي، هو احتفال بالنموذج الإماراتي للنجاح وللقيادة الإماراتية صاحبة الرؤية والإرادة، احتفال بالرقم واحد، حيث إن ميناء جبل علي هو الميناء الأكبر من صنع الإنسان على الإطلاق، والأكبر على طرق الشحن البحرية خارج شرق آسيا من حيث المناولة.

بعد مرور 40 عاماً، أصبحت دبي تعيش في المستقبل الذي لطالما كانت سباقة إليه، من خلال تبني مفهوم الميناء شبه الآلي، الذي دشّنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2014. وهو مفهوم يعتمد أحدث التقنيات من الرافعات المسيرة عن بعد إلى الروبوتات ونظم الأتمتة وصولاً إلى نظام «بوكس باي» الذكي للتخزين الطابقي للحاويات ونظام النقل فائق السرعة «الهايبرلوب» والكثير من الخطوات المقبلة، حيث لا يجرؤ الكثيرون.

مساهمة قوية

وعن دور ميناء جبل علي والمنطقة الحرة التابعة له (جافزا) في مساهمتهما باقتصاد دبي تحديداً والإماراتي عموماً، فقد كشفت دراسة عالمية أجرتها مجموعة «بوسطن» الاستشارية عن وصول موانئ دبي العالمية إلى قمة جديدة في دورها الحيوي كداعم ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في دبي دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت مساهمة «جافزا» وميناء جبل علي 137 مليار درهم، أو ما نسبته 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في عام 2017 والبالغة قيمتها الإجمالية 411 مليار درهم، وكذلك 151 مليار درهم أو 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي بلغ 1,412 مليار درهم خلال 2017. وتصل مساهمة الميناء وحده إلى 26.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، كما تصل مساهمة ميناء جبل علي إلى 552 مليار درهم أو 42 في المئة من إجمالي قيمة تجارة دبي، و47 في المئة من الواردات مقابل 64% من الصادرات.

ويوفر الميناء والمنطقة الحرة مجتمعين 450 ألف وظيفة (16.2%) من إجمالي التوظيف في دبي، والبالغ 2.8 مليون وظيفة، وبالنسبة إلى دولة الإمارات، يصل عدد الوظائف إلى 476 ألف وظيفة (7.5% من إجمالي التوظيف البالغ 6.4 مليون).

رؤى مستقبلية

ويعد ميناء جبل علي بوابة تمكين التجارة في المنطقة وخارجها وحلقة حيوية لشبكة التجارة العالمية، حيث يربط أسواق الشرق والغرب بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجنوب آسيا.

والميناء بوابة رئيسية لأكثر من 80 خدمة شحن أسبوعية، تربط الإمارات والمنطقة بأكثر من 150 ميناءً حول العالم. وتبلغ سعة مناولة الحاويات في الميناء 19.3 مليون حاوية نمطية، ومع افتتاح محطة الحاويات رقم 4 الفائقة الحداثة والتي يجري تطويرها، تصل الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 22.4 مليون حاوية نمطية (بطول 20 قدماً).

ومن خلال نظرة المجموعة تجاه المستقبل، وقدرتها على استشراف المتغيرات، والابتكار في الأعمال، تهدف موانئ دبي العالمية إلى إيجاد الحلول التجارية الأكثر إنتاجيةً وكفاءة وسلامةً على المستوى العالمي، والنموذج الرئيسي لكل ذلك هو ميناء جبل علي في دبي. وهي تتطلع إلى تحقيق مستقبل مشرق للتجارة العالمية، وتسعى دائماً لضمان أن كل ما تضطلع به يسهم بشكل إيجابي ومستدام في الاقتصاد المحلي والعالمي وفي المجتمعات التي تعمل فيها، وعلى رأسها مجتمع دولة الإمارات.

مكانة عالمية

ويعد ميناء جبل علي الأكبر في محفظة موانئ دبي العالمية، والتي تضم أكثر من 78 محطة بحرية وداخلية في قارات العالم الست، وهو أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط، حيث يحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً من حيث حجم مناولة الحاويات.

يلعب الميناء الحاصل على جائزة «أفضل ميناء بحري في الشرق الأوسط» لمدة 24 عاماً متتالية، دوراً حيوياً كمركز متكامل متعدد الوسائط يوفر الربط البحري والجوي والبري، ومع استكماله بالمرافق اللوجستية الواسعة النطاق، يلعب الميناء دوراً حيوياً في اقتصاد الإمارات.

كما يخدم أسواق الخليج وشبه القارة الهندية والأسواق الإفريقية من خلال المرافق المتخصصة للشحن العام وتخزين ومناولة جميع أنواع البضائع السائبة وغير المعبأة في حاويات، والسفن المخصصة لنقل السيارات والمركبات.

كل ذلك يضاف إليه الربط الفائق مع المناطق الحرة ومجمعات الأعمال وعبر ممر دبي اللوجستي إلى مطار «آل مكتوم الدولي» لتشكل جميعها منصة نقل ولوجستيات فريدة قلما تجد مثيلاً لها.

أتمتة

ويدخل الميناء عصر الأتمتة والتكنولوجيا من خلال 4 محطات للحاويات قادرة بأحدث تقنياتها، واعتمادها للتشغيل شبه الآلي، على التعامل مع سفن الحاويات الأكبر على الإطلاق.

ويتميز ميناء جبل علي بالقدرات اللوجستية الفائقة، والتي تشمل محطة الشحن في الحاويات والتخزين والترانزيت، كما يوفر أرقى مرافق تخزين البضائع المبردة والمجمدة.

أما ما يميز ميناء جبل علي، ويمنح موانئ دبي العالمية قدراتها الفائقة كممكن رائد للتجارة، فيتلخص في تبني التقنيات المتطورة والمستقبلية. فمنذ نشأتها، تواصل موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات احتلال الريادة في كل شيء، لتضع معايير القطاع، وتقود دفة التطور بكل ما تعنية الكلمة من معنى.

ولطالما كان ميناء جبل علي سباقاً ومقبلاً على كل ما هو حديث ومستقبلي، فكان من بين أوائل الموانئ في استخدام الرافعات العملاقة القادرة على مناولة أكثر من حاوية في وقت واحد، ولا يزال من بين موانئ قليلة تعتمد عمليات المناولة شبه الآلية للرافعات.

وهو يستعد اليوم لتبني تقنية «بوكس باي» الثورية المستقبلية، وهي عبارة عن نظام ذكي للتخزين الطابقي للحاويات يجري تطويرها في محطة الحاويات رقم 4.

وهو ميناء يتبنى أحدث تقنيات «البلوك تشين» التي تتيح أتمتة العمليات التجارية، وفي جعبته الكثير من الخطط لتبني استخدام الروبوتات في ربط أقفال الحاويات من دون تدخل بشري، والقوارب ذاتية القيادة.

خدمات ذكية

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وعلى صعيد الخدمات الذكية، بدأت في عام 2003 ثورة تقنية جديدة عبر تأسيس «دبي التجارية» كمنصة رقمية تتيح لمستخدمي ميناء جبل علي وأصحاب البضائع إجراء جميع معاملاتهم من خلال نافذة رقمية واحدة، تعمل على رقمنة كامل عمليات إصدار أوامر التسليم ما يوفر الكفاءة الفائقة لسلسلة التوريد.

ويشكل الاستثمار التقني لدى المجموعة احد اهم عناصر النمو المستقبلي لأعمالها. حيث تسعى لإيجاد القيمة المضافة لعملائها بأساليب جديدة ومن خلال التحدي والابتكار وتنفيذ الأعمال بشكل مختلف لتحقيق كفاءة أكبر.

وتمكنت المجموعة من خلال تبني التكنولوجيا في كل شيء تتبناه بأن تكون روّاد تمكين التجارة. وكل ذلك أدى إلى أن يكون ميناء جبل علي والمناطق الحرة ومجمعات الأعمال التابعة لموانئ دبي العالمية مفضلة للعملاء.

والآن، ومن خلال تبني تقنيات الاتصال من الجيل الخامس، فهي تتطلع إلى مراقبة عمليات الرافعات عن بعد، والتتبع الآني للشحنات، وتحسين مناولة البضائع، وإدارة الأفراد، والكثير من الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن توفرها التقنية الحديثة، وتتيح للعملاء تعزيز الأعمال اللوجستية من خلال حلول رقمية مؤتمتة وفعالة وآمنة.

وتتبنى المجموعة اعتماد الجيل الخامس في جميع وحدات أعمالها، لتمكين قدرات التجارة الذكية عبر محفظة أعمالها، وخصوصاً في ميناء جبل علي، وأكثر من 7,500 شركة من أكبر الشركات العالمية التي تتخذ من «جافزا» منصة إقليمية للتوسع، ولخدمة أسواق 3.5 مليار مستهلك في المنطقة الممتدة من إفريقيا غرباً إلى وسط آسيا وشبه القارة الهندية شرقاً.

الاستدامة

وتركز موانئ دبي العالمية بصفتها الممكّن الرائد للتجارة العالمية على بناء حلول متقدمة ومستدامة للصناعات المحلية والإقليمية. وهي تلتزم بتسهيل نموها وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال تبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وتقنياتها الإحلالية كالذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتخزين الطاقة، وتقنية «البلوك تشين» وإنترنت الأشياء.

ومن خلال بيئة الأعمال المتطورة والمتكاملة التي يوفرها التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة لجبل علي، فهي تقدم حلولاً مخصصة للمتعاملين مع مجموعة واسعة من خدمات الموانئ، واللوجستيات التي تتمحور حول المنافذ والخدمات ذات القيمة المضافة. ويشمل ذلك: التخزين على أنواعه، إضافة إلى تحويل الشحنات، وإدارة النقل، وتنفيذ الطلبات، ومزج الكيمياويات، والتجميع والتعبئة، وتنظيف الخزانات وإصلاحها، وصولاً إلى شحن البضائع.

وفي جبل علي، تتبنى المجموعة النهج اللوجستي الجديد للتوصيل القائم على مبدأ «من الباب إلى الباب»، والذي يوفر الدعم للمتعاملين في كل خطوة على طول سلسلة التوريد، معتمداً على تكامل أنشطة العديد من مؤسسات الأعمال، بما في ذلك الميناء والمنطقة الحرة، إضافة إلى منصة دبي التجارية، وغيرها من منصات الأعمال التابعة لموانئ دبي العالمية، بهدف إنشاء واحدة من سلاسل التوريد الأكثر كفاءة وديناميكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والمنطقة الأوسع نطاقاً.

230.000.000

حاوية تمت مناولتها خلال 40 عاماً

أفضل

ميناء بحري في المنطقة لمدة 24 عاماً متتالياً

أكبر

حوض بحري من صنع الإنسان منذ تدشينه

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