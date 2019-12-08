«دبي للمستقبل» أفضل بيئة للعمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حققت مؤسسة دبي للمستقبل اعتماد «أفضل بيئة للعمل» في دولة الإمارات، وفق التصنيف العالمي لمؤسسة «غريت بليس تو وورك» الذي تجريه على أفضل أماكن العمل من المؤسسات والشركات الرائدة حول العالم التي تتمتع بثقافات عمل متميزة توفر بيئة سعيدة وجاذبة للموظفين تحفزهم على الابتكار وتعزز قدراتهم على تصميم المستقبل. ونجحت مؤسسة دبي للمستقبل بالحصول على هذا الاعتماد العالمي بعد إجراء تحليل شامل ومستقل يرتكز على نتائج استطلاع رأي سري وتقييم محايد لموظفي المؤسسة وبيئة العمل وسياسات وممارسات الموارد البشرية.

وقالت عزة الشرهان رئيس قطاع الشؤون المؤسسية في مؤسسة دبي للمستقبل: «توفر المؤسسة بيئة عمل مثالية للإبداع ومحفزة على الابتكار والعمل بروح الفريق الواحد بما يجسد مهمة مؤسسة دبي للمستقبل وقيمها وأهدافها، وتستثمر في تطوير قدرات وإمكانات الموظفين ضمن بيئة عمل ملهمة ومتنوعة».