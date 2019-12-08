«الشارقة القابضة» تطلق «حماية القيمة» بالزاهية

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أطلقت «الشارقة القابضة»، التي تمثل شراكة استراتيجية بين «الشارقة لإدارة الأصول» الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة وشركة «ماجد الفطيم العقارية»، برنامج حماية القيمة، الأول من نوعه في دولة الإمارات، حيث يضمن البرنامج المتاح لفترة محدودة حماية الاستثمارات من أي تغيّرات مستقبلية في الأسعار، ما يمكّن ملاك المنازل من جميع الجنسيات من الاستثمار بثقة في «الزاهية»، وهو متاح للمنازل في حي الليلك، وحي الياسمين، وحي أبتاون الزاهية الذي يتصل مباشرة بسيتي سنتر الزاهية المقرر افتتاحه في 2020.

تم تصميم برنامج حماية القيمة لإتاحة الفرصة أمام المشترين الراغبين بامتلاك منازل في الوجهة الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة للاستثمار بثقة والمطالبة بالفرق في حال تم تقديم أسعار أفضل في المستقبل.

وقال وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة الشارقة القابضة: «يعتبر الاستثمار في الزاهية بمثابة استثمار في مستقبل مزدهر ضمن اقتصاد دولة الإمارات السريع النمو، حيث انعكس الطلب المتنامي على البنية التحتية المتقدمة والتشريعات المرنة والاستقرار الاقتصادي والموقع الجغرافي لإمارة الشارقة في التداولات العقارية التي بلغت قيمتها أكثر من 18.9 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019، في حين تلتزم شركة الشارقة القابضة برؤية طويلة المدى لنمو إمارة الشارقة»، موضحاً أن «الشارقة القابضة» تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات النجاح والتميز والابتكار، بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة في التنمية والتطوير، وبما يسهم في الاستمرار في الارتقاء بالوضع الاقتصادي والاستثماري في الشارقة، وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والترفيه للسكان، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وأضاف الصايغ أن الشارقة تتمتع بعدة مميزات جعلت بيئتها مناسبة لكافة الباحثين عن الاستثمار بعوائد مجزية، حيث تتمتع بإطلالة مباشرة على الخليج والمحيط الهندي، وتربط بين دبي والإمارات الشمالية وتمتلك حدوداً جغرافية مع إمارات الدولة كافة، وهي تحظى بموقع جغرافي متميّز وبنى تحتية عصرية، ما جعلها مقراً لشركات متعددة الجنسيات ومشاريع صغيرة ومتوسطة كثيرة، إلى جانب كونها مركزاً تعليمياً رائداً في المنطقة، مضيفاً أن الإمارة تعد وجهة عائلية متميّزة في المنطقة، بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي في قلب المنطقة، ونظراً لما توفره من بيئة آمنة، وبنية تحتية متميّزة، واقتصاد مستقر ومتنوع، ومرافق صديقة للطفل والعائلة، ومؤسسات تضع العائلة في قلب اهتماماتها، سواءً من الناحية التربوية أو التعليمية أو الصحية أو الرياضية أو الثقافية، وهو ما جعلها الخيار الأفضل للعائلات كما هي أيضاً للإقامة والعمل والدراسة والسياحة.

وقال شادي العزة، الرئيس التنفيذي للزاهية في ماجد الفطيم العقارية «ليس هناك وقت أفضل من الآن للشراء في«الزاهية»، حيث نسعى باستمرار إلى تلبية احتياجات عملائنا، وندرك في الوقت ذاته أن شراء منزل هو قرار مهم، وعليه، نضمن للمشترين من خلال برنامج حماية القيمة الحصول على أفضل قيمة عند الاستثمار بالوجهة الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة».