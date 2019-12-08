المؤشرات العالمية عند خطوط تماس بين الأحمر والأخضر

رغم مفاجآت تقرير الوظائف الأمريكي لشهر نوفمبر لم تستطع مؤشرات الأسهم العالمية إكمال أسبوع تداولاتها على ما يرضي المستثمرين، وإن كانت عوضت بعض خسائرها، يوم الجمعة؛ بعد صدور التقرير، خاصة مؤشر «إس أند بي 500»، وأنهت أسبوعها قريبة من خطوط التماس بين الربح والخسارة.

شهد الأسبوع الماضي وتيرة تداولات في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة طغى عليها التريث والتردد وهي تتلقى أنباء المفاوضات التجارية بين العملاقين، وتقارير أداء الاقتصاد لكل منهما التي كانت في الأغلب مشجعة، خاصة أداء القطاع الصناعي الصيني وقدرة الاقتصاد الأمريكي على خلق الوظائف، رغم تهديدات النزاعات التجارية على عمليات التصدير.

وعزز الهبوط الذي طرأ على تداولات وول ستريت خلال الأسبوع قبل الماضي على خلفية المخاوف المتعلقة بالركود، حالة عدم اليقين في أوساط المستثمرين التي استمرت حتى يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي لتغير أخبار الاتفاق الصيني الأمريكي المزاج العام في الأسواق وتنقلها إلى مرحلة أكثر توازناً.

إلا أن التوجس من انعكاس تقلبات مواقف الرئيس ترامب فيما يتعلق بالنزاعات التجارية وحديثه عن فرض تعرفة جمركية على كل من البرازيل والأرجنتين وفرنسا، لم تمنح المؤشرات ما يكفي من زخم لينقلها إلى تحقيق المكاسب القوية حتى صدر تقرير الوظائف يوم الجمعة وكشف عن رقم استثنائي من فرص العمل التي تم تحقيقها خارج القطاع الزراعي، والتي بلغت 266 ألف وظيفة، مقارنة مع 175 ألف وظيفة لأكثر التوقعات تفاؤلاً. وقد طمأن التقرير قوى السوق حول انتعاش القطاع الصناعي الأمريكي والاقتصاد عموماً. وأضيفت هذه المحفزات إلى تقارير قطاع التجزئة التي تنعش التداولات عادة في موسم الأعياد؛ لتمنح المؤشرات فرصة لتعويض خسائرها دون أن تغوص عميقاً في اللون الأخضر.

وتصدر مؤشر شنجهاي الصيني قائمة الرابحين بزخم أداء القطاع الصناعي ليسجل مكاسب بنسبة 1.39% ويغلق على 2912.01 نقطة، في حين كان مؤشر فاينانشل تايمز في لندن أول الخاسرين متراجعاً بنسبة 1.45% ومغلقاً على 7239.66 نقطة.

وأغلقت وول ستريت على مكاسب كبيرة الجمعة مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد تقرير قوي للوظائف في أكبر اقتصاد في العالم، وتفاؤل يحيط بمفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين قبيل موعد مرتقب لسريان جولة جديدة من الرسوم الجمركية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 337.06 نقطة، أو 1.22 في المئة، إلى 28015.06 نقطة، وأغلق الأسبوع على تراجع 0.13%، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 28.48 نقطة الجمعة، أو 0.91 في المئة، ليغلق عند 3145.91 نقطة، وأغلق الأسبوع على ارتفاع 0.16%.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 85.83 نقطة يوم الجمعة، أو 1.00 في المئة، إلى 8656.53 نقطة، وأغلق الأسبوع على تراجع 0.10%.

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وفي أوروبا، أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة يوم الجمعة، بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة عززت المعنويات التي تلقت أيضاً دفعة من بيانات إيجابية من واشنطن فيما يتعلق بمحادثات التجارة مع الصين.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعاً 1.2 في المئة، وهو ما ساعد في محو كل خسائر الأسبوع تقريباً. وشهدت الأسهم الأوروبية تقلبات هذا الأسبوع بفعل بيانات وتقارير متضاربة فيما يتعلق بالتقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وأيضاً بعض المؤشرات الاقتصادية الضعيفة من أوروبا.

وزادت أجواء التفاؤل بعد تعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المناقشات مع الصين «تسير بلا توقف»، وهو ما ردده في وقت لاحق مستشار البيت الأبيض لاري كودلو. ومن جانبهم قال مسؤولون صينيون: إنهم سيعفون بعض شحنات فول الصويا ولحوم الخنزير الأمريكية من الرسوم الجمركية.

وقادت الشركات المرتبطة بالسلع الأولية وشركات التجزئة مكاسب سوق الأسهم الأوروبية في جلسة يوم الجمعة.

وفي بورصة لندن سجل المؤشر فايننشال تايمز أفضل يوم له في أكثر من 4 أشهر مع تراجع قيمة الجنيه الاسترليني ومكاسب لأسهم شركات النفط بفضل صعود أسعار الخام. لكن المؤشر القياسي البريطاني أنهى الأسبوع على أسوأ خسارة في شهرين.

مكاسب أسبوعية كبيرة للنفط