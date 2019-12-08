شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة تمكين المرأة» تنظم 29 ورشة عمل و18 جلسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، عن برنامج فعاليات دورتها الثانية، التي تعقد تحت شعار «محركات التغيير» برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، بمشاركة 50 متحدثاً يمثلون منظمات وقطاعات خاصة، ومسؤولين حكوميين ونخبة من الخبراء المعنيين بتمكين المرأة على المستويين المحلي والدولي.

يتضمن برنامج القمة، التي تنظمها مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة 29 ورشة عمل إلى جانب 18 جلسة رئيسية.

اليوم الأول

ويتضمن برنامج اليوم الأول ورشة «تفاعلوا وتبادلوا الأفكار مع حوار المجلس»، والتي تهدف إلى إلهام وتشجيع وتمكين وجذب منتسبات جدد إلى المجلس، من خلال مشاركة تجارب حياتية وعملية لسيّدات أعمال ناجحات.وتُقدّم كذلك ورشة عمل «آليات شاملة لتعزيز التنوّع في قيادة الأعمال»، والتي تستند إلى نتائج وتوصيات تقرير حمل عنوان «المرأة في الاقتصاد: المشهد في منطقة الخليج العربي» والمقرر نشرها في ديسمبر الجاري.

قصة ملهمة

وفي ورشة بعنوان «كيف تجعل من مشروعك الخاص قصة ملهمة»، ستُمنح المشاركات، الفرصة للتفكير بإبداع والمشاركة في تقديم الحلول للتحديات الاجتماعية التي تواجه العالم، من خلال التفكير الشامل، وتعلم كيفية صياغة قصة مشروعهن.وسيتم التركيز على ريادة الأعمال الاجتماعية لتلبية الاحتياجات العالمية، حيث ستعمل المشاركات جنباً إلى جنب مع فيليب هاردينج، مؤسس صندوق الاستثمار «إمباكت جنكي» الذي يركز على الاستثمار في مشاريع ذات أثر اجتماعي كبير وإيجاد حلول لأكبر التحديات الاجتماعية في العالم.

لقاء مع موجهين

وتضمّ ورشة «لقاء مع موجّهين» مجموعة متنوعة من الموجّهين، مع إتاحة الفرصة للمشاركات للتواصل معهم بطريقة فعّالة. وقد تم تصميم جلسة التوجيه بطريقة تسمح للمشاركات بالتفاعل السريع مع جميع الموجّهين مع إمكانية طلب النصائح والإرشادات من أحد الموجهين.

وتتناول ورشة «مجتمع التعلّم المهني للمرأة» المفاهيم والظروف والإجراءات والمهارات والثقافة اللازمة لقيادة مجتمع تعليمي مهني للمرأة في الاقتصاد. ومن المتوقع من المشاركات، تطوير وبناء خطة لمؤسساتهن لتكوين مجتمعٍ تعليميٍ في بيئة أعمال فعلية.

وفي ورشة «مهارات التفاوض الأساسية للمرأة»، ستخوض المشاركات تمرين محاكاة للتفاوض لمدة 45 دقيقة، حيث سيحصلن على مجموعة من الموارد وبعض القواعد التي يجب اتباعها للوصول إلى النتيجة المرجوة.

أما في ورشة «تعزيز التأقلم الإداري والابتكار»، فستتعلّم المشاركات استكشاف منهجيات التفكير التي تساعد في عملية الابتكار، إلى جانب استكشاف المهارات الأساسية لاغتنام وتحديد الفرص، والاستعداد للتعلم من الأخطاء لتطوير الأداء في العمل.

الرعاية الصحية

Advertisements

وخلال ورشة «تمكين المرأة في قطاع الرعاية الصحية»، ستقدّم مؤسسة أصدقاء مرضى السرطان جلسة نقاشية تفاعلية للحديث عن أثر تمكين المرأة، عبر تزويد المشاركات بمعلومات موثوقة والأدوات اللازمة لتحسين نتائج الرعاية الصحية مع التركيز على التمكين الصحي في مجال التوعية بسرطان الثدي.

وستتناول ورشة «استشراف مستقبل العمل والاستعداد لمتغيراته»، موضوعات مثل اتجاهات سوق العمل وكيف يمكن لبرمجة التقنيات أن تعكس الانحياز التمييزي وعدم المساواة في توزيع المهام والوظائف في المؤسسات.

الاستهلاك المستدام

وستشجع ورشة «الاستهلاك المستدام»، المشاركات على استخدام الحقائب الصديقة للبيئة والتقاط الصور ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمشاركة الفعالة في تغيير العادات المؤثرة إيجابياً في البيئة.

وتحت عنوان «5 طرق تساعد رائدات الأعمال في إدارة الأعمال في مجال التعليم»، تقام ورشة تفاعلية، تهدف إلى تحديد عوامل نجاح رائدات الأعمال في مجالات الأعمال العامة.

وتتناول ورشة «تحويل شغفك إلى عمل مربح»، مفهوم الشغف وأهميته والطرق التي يمكن من خلالها أن ينشئ الأفراد مؤسسات أعمال ناجحة استناداً إلى شغفهم وطموحهم.

ستتطرق ورشة «أساسيات التوريد المتنوّع»، لمبادئ التوريد وكيفية التدقيق لتحقيق عمليات شراء مراعية للنوع الاجتماعي، وبرنامج تنوع الموردين لشركة بروكتر أند غامبل (P&G).

اليوم الثاني

وفي اليوم الثاني من فعاليات القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة ستقدم من طرف مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، حيث ستتم مناقشة كيفية مساهمة مؤسسات الشباب المحلية والدولية في مساعدة الفتيات على أن يصبحنّ محرّكات للتغيير في المجتمع.

أما«كيفية عرض فكرة المشروع بطريقة مؤثرة لاستقطاب المستثمرين»، فهو عنوان لورشة عمل يقدّمها فيليب هاردينج، مؤسس صندوق الاستثمار«إيمباكت جنكي».وفي ورشة عمل بعنوان «ترسيخ فكرة جدارة المرأة: حان الوقت لنحصل على ما نستحقه»، سيتم استيعاب مفهوم الجدارة والأهلية؛ ما المقصود بها وما مبدأ عملها وما النتائج المرجوة منها.

وتحت عنوان «الأمن السيبراني»، تُعقد ورشة عمل، ستأخذ على عاتقها توعوية المشاركين في القمّة بكل ما يتعلّق بالأمن السيبراني، والذي هو ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية.

وستركز ورشة «فرص المرأة في ريادة الأعمال» على الطرق التي يمكن بها للمرأة البحث عن فرص ريادة الأعمال واغتنامها لتصبح مستقلة مادياً.

وستقدم ورشة «الاقتصاد النسوي»، نبذةً عن تاريخ المرأة العاملة في دول الغرب، والرأسمالية ومبادئها، والاقتصاد الخاص بالمرأة.

فيما تهدف ورشة «المرأة وريادة الأعمال الاجتماعية» إلى استيعاب مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية بشكل عام.



دعم الحكومات المحلية لعمليات الشراء التفضيلية



تستعرض ورشة «دعم الحكومات المحلية لعمليات الشراء التفضيلية»، نموذجاً لدعم الحكومات المحلية لعمليات الشراء التفضيلية المراعية للنوع الاجتماعي وكيفية تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لرائدات الأعمال، بالإضافة إلى استعراض شراكات هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع بلدية مقاطعة أماثول في جنوب إفريقيا والجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بشأن تعزيز عمليات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي.



تعزيز العلامة التجارية



تبني رائدات الأعمال المهارات اللازمة لإيصال علامتهنّ التجارية بالتأثير. وذلك في ورشة «تعزيز العلامة التجارية الشخصية» وسيتدربن على استخدام سرد القصص كوسيلة لتقديم رسائل حقيقية وذات معنى تدعم علاماتهن التجارية.

تبحث ورشة «التمكين الاقتصادي للمرأة - الاقتصاد في المجال الرياضي» تركيز المؤسسات الإدارية بشكل عام والرياضات بشكل خاص على تبني مفاهيم الإدارة الحديثة من أجل تحقيق ميزة تنافسية.

وتسعى ورشة «السيطرة على العقل»، لاكتشاف المعتقدات التي تقيد الفرد وتعلّم كيفية الانتقال إلى عقلية الوفرة.

وستتناول إحدى الورش، موضوع صحة المرأة العاملة وأسلوب حياتها، وذلك بالنظر إلى ثلاثة جوانب، هي: التغذية والنشاط البدني والصحة النفسية. بالإضافة إلى مناقشة العلاقة بين تعزيز صحة المرأة والتمكين الاقتصادي لها.

وفي ورشة «دور وسائل التواصل الاجتماعي في دعم الأعمال»، ستتم مناقشة طرق ذكية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بناء علاقة وثيقة بين المؤسسة والمتعاملين.