50 علامة تجارية في «المفروشات 360»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلن مركز إكسبو الشارقة، عن انتهاء كافة التحضيرات والاستعدادات لتنظيم واستضافة النسخة الأولى من معرض «المفروشات 360»، والذي ستقام فعالياته خلال الفترة 11-14 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 شركة وعلامة تجارية من فرنسا، وتركيا، وإسبانيا، والصين، والهند، وأستراليا، وإيطاليا، وألمانيا، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المركز أتم كافة استعداداته اللوجستية والتنظيمية لإطلاق النسخة الأولى من المعرض، مؤكداً أنه سيشهد مشاركة واسعة من كبرى العلامات التجارية العالمية التي تتطلع لدخول أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن تأكيد أكثر من 50 علامة تجارية مشاركتها في معرض «المفروشات 360» يجسد المكانة الكبيرة التي يتمتع بها إكسبو الشارقة .