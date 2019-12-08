شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيل الخامس».. يعيد رسم خريطة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

حصلت ”الخليج 365” على أول دراسة معمقة أجراها «الاتحاد الدولي للاتصالات» عن الآفاق الاقتصادية والتحديات المتعلقة بشبكات وتقنيات الجيل الخامس، والتي ستسهم في إعادة رسم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال عقود مقبلة، فضلاً عن إضافة قطاعات اقتصادية جديدة أبرزها: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والسيارات ذاتية القيادة.

كشفت الدراسة عن الآثار الاقتصادية المتوقعة من الاستثمار في تكنولوجيا الجيل الخامس والمعتمدة على دراسات من بعض الأطراف الأخرى، حيث يقدر أحد التقارير أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستستحوذ على 3.12 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي بحلول عام 2035، ويكون النمو الأكبر في أنشطة المبيعات المتأتية من التصنيع بسبب زيادة متوقعة في الإنفاق على معدات تكنولوجيا الجيل الخامس.

أضافت الدراسة أنه سيتبع ذلك زيادة في المبيعات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مدفوعة بإنفاق أكبر على خدمات الاتصالات، فيما يتوقع أن تولد الاستثمارات في سلسلة القيمة 5.3 تريليون دولار أخرى في الناتج مع توفير الدعم لعدد 22 مليون وظيفة بحلول عام 2035.

وفي السياق، تقدر المفوضية الأوروبية (EC) الكلفة الإجمالية لنشر تكنولوجيا الجيل الخامس في دولها الأعضاء البالغ عددها 28 دولة عضواً، بنحو 56 مليار يورو مع عوائد سنوية قدرها 1.113 مليار يورو من إدخال قدرات تكنولوجيا الجيل الخامس، واستحداث 3.2 مليون وظيفة.

ويقدر أن القوة المحركة للعوائد الإنتاجية ستكون إلى حد كبير في قطاع السيارات وفي أماكن العمل بشكل عام، ويتوقع أن تكون الفوائد في معظمها في المناطق الحضرية، في حين ستتحقق 8 % فقط من الفوائد (10 مليارات يورو سنوياً) في المناطق الريفية.



استثمارات ضخمة



لفتت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من الفوائد الاقتصادية المحتملة، تظل الصناعة متشككة إزاء الحالة التجارية للاستثمار في تكنولوجيا الجيل الخامس، ونظراً لضخامة الاستثمارات المطلوبة، يخامر الشك بعض المشغلين الأوروبيين إزاء الزخم الخاص بتكنولوجيا الجيل الخامس مع التساؤل عما إذا كان بمقدورهم جني أموال منها.

وأوضحت الدراسة أنه، ينبغي للسلطات وهيئات التنظيم المحلية الإقرار بمخاطر زيادة الفجوة الرقمية، وأن تدعم الحوافز التجارية والتشريعية لتحفيز الاستثمار في تغطية لاسلكية ميسورة الكلفة عبر طيف النطاقات الفرعية.

وأكدت الدراسة، تحت عنوان «التمهيد لتكنولوجيا الجيل الخامس» «5G الفرص والتحديات»، أنها تمهد الطريق لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية الوطنية والمشغلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذكرت الدراسة أن رابطة «GSMA»لمشغلي الاتصالات العالمية تتوقع أن تصل توصيلات تكنولوجيا الجيل الخامس إلى 1.1 مليار نسمة، نحو 12 % من إجمالي التوصيلات المتنقلة على مستوى العالم.

ويتوقع أيضاً أن تزيد الإيرادات الإجمالية للمشغلين بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 5,2 %، بحيث تصل إلى 3.1 تريليون دولار بحلول 2025، فيما يتوقع أن تزيد تكنولوجيا الجيل الخامس من معدلات البيانات بصورة دراماتيكية مع تخفيض الكمون مقارنة بالجيلين الثالث والرابع، كما يتوقع أن تخفض تكنولوجيا الجيل الخامس الكمون بشكل كبير إلى أقل من«1 ms» وهو ما يلائم الخدمات الحساسة للمهمة التي تكون فيها البيانات حساسة من حيث التوقيت وقدرتها الخاصة بالسرعة العالية تعني أن بإمكان شبكات الجيل الخامس توفير طائفة من خدمات النطاق العريض عالية السرعة، وتوفير بديل لنفاذ الميل الأخير مثل توصيل الألياف إلى المنازل أو التوصيلات النحاسية.



تفاقم الفجوة الرقمية



يمكن تحقيق حالة مجدية للاستثمار في تكنولوجيا الجيل الخامس للمناطق الحضرية المكتظة بالسكان، وهي المناطق الأكثر جذباً للمشغلين من الناحية التجارية، فيما يتمثل التحدي الأكبر في المسوغ التجاري للاستثمار في شبكات الجيل الخامس خارج هذه المناطق، وخصوصاً في السنوات المبكرة لنشر هذه التكنولوجيا، ونتيجة لذلك، يقل احتمال تمتع المناطق الريفية وشبه الحضرية بالاستثمار في تكنولوجيا الجيل الخامس وسيؤدي ذلك إلى إمكانية اتساع الفجوة الرقمية.

رؤية متوازنة

وأشارت الدراسة إلى أنه ولطالما ظلت حالة الاستثمار في تكنولوجيا الجيل الخامس مغلفة بعدم اليقين، ينبغي لأرباب الصناعة وواضعي السياسات البقاء حذرين تجاه النظر في تعزيز تيسير شبكات الجيل الرابع القائمة وجودتها في فترة ما قبل تكنولوجيا الجيل الخامس، حيث لا ينبغي لواضعي السياسات والمشغلين أن ينظروا في نشر شبكات الجيل الخامس إلا في المناطق التي تشهد طلباً عليها أو وجود حالة تجارية قوية.



أبرز قطاعات الابتكار



وحدد الاتحاد شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي (AI) كمجالين للابتكار ضروريين لتمكين المجتمعات الأكثر ذكاء وتكنولوجيا الجيل الخامس هي الجيل المقبل لمعايير الاتصالات المتنقلة، وتعد بتوفير تجربة محسنة للمستعمل النهائي من خلال توفير تطبيقات وخدمات جديدة بسرعات الجيجابتات مع تحسن كبير في الأداء والاعتمادية.

ويتوقع أن تعزز شبكات الجيل الخامس بالذكاء الاصطناعي لاستشعار البيانات وإدارة موارد الشبكة وتنسيقها وتوفير الذكاء للأنظمة الموصولة والمستقلة. وشرع الاتحاد في وضع برنامج «الاتصالات المتنقلة الدولية لعام 2020 وما بعده» الذي يمهد السبيل لأنشطة البحث الناشئة في مختلف أنحاء العالم في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس. وأكدت الدراسة أنها تعد جزءاً من الإطار الشامل لتقارير الذكاء الاصطناعي لمساعدة الحكومات وهيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهيئات التنظيمية الوطنية على التأهب للتحول الرقمي للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس.

ولفتت الدراسة إلى توقعات تكنولوجيا الجيل الخامس وبحث المتطلبات من البنى التحتية والاستثمارات في القطاعين الخاص والعام إبان تحضيرهما لتكنولوجيا الجيل الخامس، ودعم حالات الاستعمال والخدمات الناشئة، ومساعدة جميع القطاعات على تلبية متطلبات الأداء المتوقع (معدلات بيانات بالجيجابتات)، والكمون المنخفض والاعتمادية العالية لهذه الخدمات، بما يضمن جني المستعمل النهائي الفوائد الاقتصادية الكاملة التي من المتوقع أن توفرها تكنولوجيا الجيل الخامس.

وإلى جانب ذلك، تناولت الدراسة استراتيجيات الانتقال المستخدمة من جانب مشغلي التكنولوجيا اللاسلكية لتحديث الشبكات من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس خاصة في المناطق الحضرية التي من المرجح أن تكون لها أولوية في عمليات نشر تكنولوجيا الجيل الخامس والتحديات المختلفة السياسية والاستراتيجية والتقنية التي يمكن أن تعوق نشر شبكات الجيل الخامس.



نظرة عامة



قدمت الدراسة معلومات عن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في وضع معايير تكنولوجيا الجيل الخامس، وكذلك الفوائد المحتملة التي يمكن أن تولدها تكنولوجيا الجيل الخامس، وفي حين لم يكتمل بعد تطوير النظام الإيكولوجي، فمن الجائز ألا تمثل تكنولوجيا الجيل الخامس حتى الآن الخيار المناسب في جميع المناطق، وإضافة إلى ذلك، هناك بعض الشواغل من أن النشر الأولي لتكنولوجيا الجيل الخامس في مناطق حضرية مكتظة بالسكان قد يفاقم الفجوة الرقمية.

وتعد تكنولوجيا الجيل الخامس الجيل المقبل من معايير الاتصالات المتنقلة الجاري تحديدها من قبل الاتحاد والاتصالات المتنقلة الدولية-2020 (الجيل الخامس) هو الاسم الخاص بالأنظمة والمكونات والعناصر ذات الصلة التي تدعم القدرات المعززة التي تفوق القدرات التي توفرها أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية من الجيلين الثالث والرابع.

وعلى المستوى الأعلى، تعد تكنولوجيا الجيل الخامس فرصة لواضعي السياسات لتمكين المواطنين وشركات الأعمال، وسيكون لهذه التكنولوجيا دور رئيسي في دعم الحكومات وواضعي السياسات في تحويل مدنهم إلى مدن ذكية، بما يسمح للمواطنين والمجتمعات بتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يوفرها اقتصاد رقمي متقدم كثيف من حيث البيانات والمشاركة في هذا الاقتصاد.

وتعد تكنولوجيا الجيل الخامس بتوفير تجربة محسنة للمستعمل النهائي بتوفير تطبيقات وخدمات جديدة غير مسبوقة وستعتمد تكنولوجيا الجيل الخامس على نجاحات الشبكات المتنقلة من الأجيال الثاني والثالث والرابع التي حولت المجتمعات، وقدمت الدعم لخدمات ونماذج أعمال جديدة.



تحديات النشر



استعرضت الدراسة أهم التحديات الرئيسية التي يواجهها مشغلو الاتصالات الذين يقومون بنشر شبكات الجيل الخامس، ويولى تركيز خاص للمدى الذي يمكن أن يساعد به التنظيم المناسب والسياسات الحكومية مشغلي اللاسلكي على نشر الخلايا الصغيرة وشبكات التوصيل بالألياف، إضافة إلى استعمال الطيف ونشر الخلايا الصغيرة، وعمليات استخراج التصاريح المطلوبة لها، وارتفاع الرسوم للنفاذ إلى مرافق الشوارع، والتعرض البشري للمجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية والحق في تركيب خلايا صغيرة أو أجهزة راديوية بمرافق الشوارع مثل أعمدة الإنارة.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة قيام واضعي السياسات للحيلولة ضد ارتفاع أسعار الطيف لتكنولوجيا الجيل الخامس، وتوفر الأجهزة المتوافقة والتي سيكون لها دور حيوي في توليد الطلب النهائي على خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس في مرحلة الإطلاق الأولي، فضلاً عن تعزيز حيادية الشبكات وتقاسمها بين جانب جميع موردي الخدمات، وهو نهج أكثر ملاءمة من وجود شبكة منفصلة من الجيل الخامس لكل مشغل من المشغلين للاتصالات المتنقلة في البلد.

ويمكن للهيئات التنظيمية الوطنية النظر في سياسات وحوافز مالية لتشجيع الانتقال من النحاس إلى الألياف، ولتحفيز نشر خدمات الألياف واستعمالها وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تحدد جهات الاتصال الرئيسية وتبين الأصول، مثل أنفاق المرافق وشبكات الألياف وأعمدة الدوائر التلفزيونية المغلقة وأعمدة الإنارة لمساعدة المشغلين في تحديد تكاليف عملياتهم لنشر البنى التحتية والتخطيط لها بدقة.



16 نقطة انطلاق للتعامل مع فرص التكنولوجيا وتحدياتها



استعرضت الدراسة 16 قضية رئيسية تشكل نقطة انطلاق مهمة عند الشروع في التعامل مع فرص تكنولوجيا الجيل الخامس وتحدياتها، حيث على واضعي السياسات التعرف إليها لتحفيز الاستثمار، كما تمثل هذه القضايا معاً وسيلة ناجعة لمعايرة نهج شامل عبر الجوانب الرئيسية للانتقال والشروع في عملية انتقال إلى تكنولوجيا الجيل الخامس ميسرة وحكيمة.



1- حالة الاستثمار:



يمكن لواضعي السياسات النظر في إجراء التقييم الاقتصادي المستقل الخاص بهم للجدوى التجارية لنشر شبكات الجيل الخامس.

2-استراتيجية الجيل الرابع

إلى أن تتضح حالة شبكات الجيل الخامس، يمكن لواضعي السياسات النظر في تعزيز تيسير شبكات الجيل الرابع وزيادة جودتها.

3- تنسيق الطيف:

يمكن للهيئات التنظيمية الوطنية توزيع / تخصيص نطاقات طيف منسقة عالمياً لتكنولوجيا الجيل الخامس.



4- خريطة طريق للطيف:

يمكن للهيئات التنظيمية الوطنية النظر في اعتماد خريطة طريق للطيف وعملية متجددة قابلة للتنبؤ.



5-تقاسم الطيف

يمكن للهيئات التنظيمية الوطنية النظر في السماح بتقاسم الطيف لتعظيم كفاءة استعمال الطيف المتاح، خاصة لإفادة المناطق الريفية.

6- تسعير الطيف:

يمكن للهيئات التنظيمية الوطنية النظر في اختيار إجراءات منح الطيف المؤاتية للاستثمار.



7-طيف النطاق



700 MHz يمكن لواضعي السياسات النظر في دعم استعمال التغطية اللاسلكية ميسورة الكلفة (من خلال النطاق 700 MHz مثلاً) للحد من مخاطر الفجوة الرقمية.

8-الاستثمارات في الألياف

يمكن لواضعي السياسات النظر في حالة إخفاق السوق في تحفيز الاستثمار في الألياف والأصول المنفعلة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والصناديق الاستثمارية.

9-الضرائب علي الألياف

يمكن لواضعي السياسات النظر في إلغاء أي أعباء ضريبية مرتبطة بنشر شبكات الألياف لخفض التكاليف المصاحبة.

10-الانتقال إلي الألياف

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يمكن لواضعي السياسات النظر في اعتماد سياسات / حوافز مالية لتشجيع الانتقال من الكابلات النحاسية إلى الألياف وتحفيز نشر الألياف.

11-الربط اللاسلكي



يمكن للمشغلين النظر في حافظة من التكنولوجيات اللاسلكية لوصلات تكنولوجيا الجيل الخامس إلى جانب الألياف.

12-تقاسم البنية التحتية

يمكن لواضعي السياسات النظر في السماح بالنفاذ إلى البنى التحتية المملوكة للحكومة لمنح مشغلي التكنولوجيا اللاسلكية الحق في نشر أجهزة الخلايا الإلكترونية في الشوارع.

13-تكاليف النفاذ

يمكن لواضعي السياسات/ الهيئات التنظيمية الوطنية النظر في كفالة تحصيل رسوم معقولة من المشغلين لنشر المعدات الراديوية للخلايا الصغيرة في الشوارع.

14-بيانات الأصول

يمكن لواضعي السياسات النظر في تجميع قاعدة بيانات مركزية تحدد جهات الاتصال، وتبين الأصول مثل أنفاق المرافق وشبكات الألياف وأبراج الدوائر التلفزيونية وأعمدة الإنارة.

15-الحق في المرور

(حق الارتفاق) يمكن لواضعي السياسات الاتفاق على اتفاقات موحدة بخصوص الحق في المرور للحد من الكلفة والوقت المستغرق في نشر الألياف والشبكات اللاسلكية.

16-منصات الاختبارات

يمكن لواضعي السياسات النظر في تشجيع قيام المشاريع التجريبية ومنصات الاختبار الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس باختبار تكنولوجيات الجيل الخامس وحالات الاستعمال.



9 نماذج تطوير تفتحها شبكات الجيل الخامس في المستقبل



يتوقع أن تكون تكنولوجيا الجيل الخامس المحرك لتطور المدن الذكية وإنترنت الأشياء، عبر نشر عدد معتبر من شبكات الاستشعار منخفضة القدرة في المدن والمناطق الريفية. والأمن والمتانة المدمجان بتكنولوجيا الجيل الخامس سيجعلانها ملائمة لخدمات السلامة العامة وكذلك للاستعمال في الخدمات الحساسة من حيث المهام مثل شبكات الطاقة الذكية وخدمات الشرطة والأمن ومرافق الطاقة والمياه والرعاية الصحية وأتمتة المصانع ولإجراء الجراحات عن بعد والدور الحاسم في تطور أنظمة النقل الذكية، وتمكين المركبات الذكية من الاتصال ببعضها، وتوفير فرص للسيارات والشاحنات الموصولة والمستقلة.

وشرحت الدراسة عدداً من نماذج التطوير المستقبلية التي ستفتحها شبكات وتقنيات الجيل الخامس 2020 وما بعده، وهو الأمر الذي يتطلب مواصلة العمل على المساهمة فيما يلي:

1• البنية التحتية اللاسلكية :

سوف تحظى توصيلية النطاق العريض بنفس مستوى الأهمية التي حظي بها الحصول على الكهرباء وستواصل الاتصالات المتنقلة الدولية الاضطلاع بدور مهم في هذا السياق، حيث ستكون بمنزلة إحدى الركائز الأساسية لإتاحة تقديم خدمات متنقلة وتبادل المعلومات، وسيتم في المستقبل تزويد المستعملين الخصوصيين والمهنيين بمجموعة منوعة واسعة من التطبيقات والخدمات التي تتراوح بين خدمات الإعلام الترفيهي والتطبيقات الصناعية والمهنية الجديدة.

2• سوق لتكنولوجيا المعلومات :

من المتوقع أن يعزز تطوير أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية المرتقبة نشوء صناعة متكاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يشكل بدوره محركاً للاقتصادات في جميع أنحاء العالم ومن بين المجالات المحتملة: تراكم وتجميع وتحليل البيانات الضخمة، وتقديم خدمات مُعدَّة حسب الطلب للربط الشبكي للمؤسسات والشركات ومجموعات شبكات التواصل الاجتماعي على الشبكات اللاسلكية.

3• سد الفجوة الرقمية:

ستواصل الاتصالات المتنقلة الدولية الإسهام في سد الثغرات الناجمة عن تزايد اتساع الفجوة الرقمية ويمكن لأنظمة الاتصالات المتنقلة واللاسلكية، الميسورة الكلفة والمستدامة والسهلة النشر، أن تدعم هذا الهدف مؤدية إلى توفير الطاقة وتحقيق الحد الأقصى من الكفاءة.

4• أساليب اتصال جديدة:

ستتيح الاتصالات المتنقلة الدولية إمكانية تبادل أي نوع من المحتويات في أي وقت وفي كل مكان عن طريق أي جهاز وسينتج المستعملون المزيد من المحتويات ويتبادلونها من دون أن يكونوا مقيدين بالوقت والموقع.

5• أشكال جديدة للتعليم:

يمكن للاتصالات المتنقلة الدولية أن تغير أساليب التعليم من خلال توفير نفاذ سهل إلى الكتب المدرسية الرقمية أو تخزين المعارف القائم على الحوسبة السحابية على الإنترنت، وهو ما يعزز تطبيقات من قبيل التعلم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

6• كفاءة استهلاك الطاقة:

تتيح الاتصالات المتنقلة الدولية كفاءة استهلاك الطاقة على امتداد مجموعة من قطاعات الاقتصاد من خلال دعم الاتصالات من آلة إلى آلة، وتوفير حلول مثل شبكة الطاقة الذكية وعقد المؤتمرات عن بُعد والخدمات اللوجستية ووسائل النقل الذكية.

7• التغيرات الاجتماعية:

تسهل شبكات النطاق العريض من سرعة تشكيل الآراء العامة وتبادلها بشأن قضية سياسية أو اجتماعية من خلال خدمة شبكات التواصل الاجتماعي، ويتحول تكوين الآراء لدى عدد ضخم من الأشخاص الموصولين بسبب قدرتهم على تبادل المعلومات في أي وقت وفي كل مكان إلى محرك رئيسي للتغيير الاجتماعي.

8• فن وثقافة جديدان:

ستدعم الاتصالات المتنقلة الدولية الفنانين والمؤدين في إبداع أعمال فنية أو المشاركة في العروض أو الأنشطة الجماعية، من قبيل تكوين مجموعة إنشاد افتراضية أو لفت الأنظار أو المشاركة في التأليف أو كتابة الأغاني كما أن في وسع الأشخاص الموصولين بالعالم الافتراضي تشكيل أنواع جديدة من المجتمعات المحلية وإنشاء ثقافات خاصة بهم.



9• الاتصالات الكثيفة بين الآلات (mMTC):



إنترنت الأشياء وتتبع الأصول والزراعة الذكية والمدن الذكية ومراقبة الطاقة والمنازل الذكية والمراقبة ودعم المركبات المستقلة وشبكات الطاقة الذكية والرعاية الصحية والأتمتة الصناعية ومراقبة المرضى عن بعد.