شكرا لقرائتكم خبر عن العقارات الهندية تواجه اضطراباً شديداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال راجورام راجان، المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي)، إن قطاعي العقارات والبناء، و الصناعات الخاصة بالبنى التحتية تواجه «اضطراباً شديداً».
ونقلت «بلومبيرج» عن راجان قوله إنه يتعين إعادة مراجعة جودة أصول شركات التمويل غير المصرفية التي تقرض هذه القطاعات.
وكتب راجان في مقال رأي في مجلة «إنديا توداي»، «هناك أيضاً مشكلة كبيرة في المناطق الريفية».
وتابع أن الهند تعاني ركوداً في النمو، يُعرف بأنه اقتصاد ينمو بوتيرة بطيئة، ويشهد ارتفاعاً في معدل البطالة.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند ليصل إلى 4.5٪ في الربع المنتهي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ست سنوات. وأدت أزمة بين مقرضي الظل (المؤسسات الاستثمارية غير المصرفية) وتراكم القروض المعدومة في البنوك، إلى الحد من الإقراض في الاقتصاد.
وتابع راجان أنه يتعين على بنك الاحتياطي الهندي القيام بمراجعة جودة أصول شركات التمويل غير المصرفية. ( د.ب.ا)
كانت هذه تفاصيل خبر العقارات الهندية تواجه اضطراباً شديداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.