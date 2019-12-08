«إكسبو الشارقة» يُسلط الضوء على فعالياته الاقتصادية والثقافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

سجل مركز إكسبو الشارقة مشاركة ناجحة ضمن البعثة التجارية الخامسة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى كل من أوغندا وكينيا مؤخراً، حيث استعرض وفد المركز الدور الحيوي لإكسبو الشارقة وأهميته وموقعه الاستراتيجي على الصعيدين الإقليمي والدولي، مُسلطاً الضوء على أبرز فعالياته الاقتصادية والثقافية التي يُنظمها ويستضيفها سنوياً، وفي مقدمتها معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب» الذي ستنعقد فعاليات دورته ال16 العام المقبل 2020، إلى جانب المعرض الدولي لصناعة البلاستيك والطباعة والتغليف «بلاست فيجين أريبيا 2020».

وبحث وفد المركز الذي ترأسه سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، من خلال لقاءاته مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمسؤولين في أوغندا وكينيا، آفاق التعاون المشترك والاستفادة من التسهيلات والخدمات التي يوفرها إكسبو الشارقة للعارضين والمستثمرين والزوار وإمكانية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال صناعة المعارض.