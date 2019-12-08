«دبي لإدارة المشاريع» ينطلق غداً بشعار «تنوع الثقافات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق غداً الاثنين فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وشركة إعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع «PMI»، وتقام الدورة السادسة من المنتدى تحت شعار (تنوع الثقافات)، وسيتخلل الحدث تكريم الفائزين في جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع.

وسيناقش المنتدى عدداً من المواضيع المتعلقة بالقيادة الاستشرافية، والتنوع الاقتصادي، ومستقبل التنقل، كما يسلط الضوء على محور (دبي أرض المواهب)، ويستعرض التجارب الفائزة في جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، ومواصفات مدير مشروع الألفية، والتوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، والتفكير التصميمي في إدارة المشاريع المرنة، إلى جانب مواضيع إدارة المشاريع في الفعاليات الضخمة، وفي مجال الموارد البشرية، والمشاريع الهجينة، وإدارة المشاريع عن بعد، ومشاريع إدارة الأصول.وتستقطب الدورة السادسة من المنتدى متحدثين محليين وعالميين أبرزهم، سونيل براشارا الرئيس التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع، واللواء مهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر، وسعيد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفهد العماري المدير العام لإدارة المشاريع في شركة أرامكو السعودية، ولورنس باتل رئيسة مجلس إدارة الهيئة المستقلة للنقل في باريس للتنمية، وهاري برودمان الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة بروا جلوبال بارتنرز، ومطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وإرين ماير المؤلفة الأمريكية والأستاذة الجامعية في كلية إنسياد للأعمال، وجون كويل المتحدث الرئيسي حول التفكير التصميمي والابتكار، وغيرهم من المتحدثين من داخل الدولة وخارجها.