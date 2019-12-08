شكرا لقرائتكم خبر عن جان كوم.. رفضت «فيسبوك» توظيفه فباعها «واتس أب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جان كوم، هو مبرمج حاسوب أمريكي أوكراني، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق ل «واتس أب»، وهو تطبيق لرسائل الهاتف المحمول، استحوذت عليه شركة «فيسبوك» في فبراير من عام 2014، مقابل 19.3 مليار دولار.

في عام 2014، دخل كوم قائمة مجلة «فوربس» لأغنى 400 أمريكي، ليحل في المركز ال 62، بثروة تقدر بأكثر من 7.5 مليار دولار. وكان الوافد الجديد الأعلى مرتبة في قائمة ذلك العام. وارتفعت ثروته لتصل إلى 10 مليارات دولار في عام 2019.

ولد كوم في 24 فبراير من عام 1976 في العاصمة الأوكرانية كييف، ونشأ في مدينة فاستيف، خارج كييف، وانتقل مع والدته وجدته إلى مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا في عام 1992، حيث ساعد برنامج للدعم الاجتماعي الأسرة في الحصول على شقة صغيرة. وكان والده ينوي الانضمام للعائلة لاحقاً، لكنه لم يغادر أوكرانيا أبداً، وتوفي في عام 1997. وبقي كوم ووالدته على اتصال مع والده حتى وفاته.

وفي البداية، كانت والدته تعمل جليسة أطفال، بينما كان كوم يعمل منظفاً في محل للبقالة. توفيت والدته في عام 2000، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان.

في سن ال 19، أصبح كوم مهتماً بالبرمجة، والتحق بجامعة ولاية سان خوسيه، وعمل في ذات الوقت في شركة «أرنست آند يونج» خبيراً أمنياً. كما انضم كوم إلى مجموعة من قراصنة الإنترنت تدعى «W00W00»، حيث التقى مؤسسا موقع «نابستر»، شون فانينج وجوردان ريتر. وفي عام 1997، التقى كوم ب براين أكتون، أثناء عمله في «أرنست آند يونج».

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وفي وقت لاحق من عام 1997، حصل كوم على عمل في شركة «ياهو» بمجال هندسة البنى التحتية، وبعدها بفترة ترك الدراسة في جامعة ولاية سان خوسيه، وعلى مدار السنوات التسع التالية، عمل كوم وأكتون معاً في «ياهو».

وفي سبتمبر من عام 2007، غادر كلاهما «ياهو»، وأخذا فترة نقاهة دامت عاماً كاملاً، وتقدما بطلب للعمل في شركة «فيسبوك» ولكنهما رُفضا.

وفي يناير من عام 2009، اشترى كوم جهاز «آيفون» وأدرك أن متجر التطبيقات «App Store» على وشك أن يساهم في ولادة قطاع جديد للتطبيقات. وزار كوم صديقه أليكس فيشمان وتحدثا لساعات حول فكرته لتطبيق جديد للرسائل النصية. واختار كوم على الفور اسم «WhatsApp» لأنه يشبه عبارة «What's up» (كيف الحال؟)، وبعدها بأسبوع والذي يصادف عيد ميلاده، 24 فبراير 2009، أسس تطبيق «واتس أب» في كاليفورنيا.

كان تطبيق «واتس أب» في البداية غير مشهور، ولكن شعبيته بدأت تتعاظم، بعد أن أضافت شركة «أبل» خاصية الإبلاغ عن الإشعارات في التطبيقات في يونيو 2009. وقام كوم بإضافة خاصية الإشعار عن الرسائل في تطبيقه، وبعد ذلك بفترة قصيرة بدأ هو وأصدقاؤه باستخدام «واتس أب» للمراسلة بدلاً من خدمة الرسائل النصية القصيرة «SMS». واستقطب التطبيق قاعدة كبيرة من المستخدمين، وأقنع كوم صديقه براين أكتون، الذي كان وقتها عاطلاً عن العمل، بالانضمام إلى شركته. وأصبح أكتون مؤسساً مشاركاً مع كوم، بعد أن تمكن من تأمين تمويل أوّلي بقيمة 250 ألف دولار.

وفي التاسع من فبراير 2014، دعا مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» كوم إلى تناول العشاء في منزله، واقترح عليه رسمياً الانضمام للعمل في «فيسبوك». وبعد 10 أيام، أعلنت «فيسبوك» أنها استحوذت على «واتس أب» مقابل 19 مليار دولار. وخلال النصف الأول 2016، باع كوم أكثر من 2.4 مليار دولار من أسهم «فيسبوك»، والتي كانت تمثل نصف إجمالي حيازاته من أسهم الشركة. ويقدّر أنه لا يزال يمتلك أسهماً في الشركة بقيمة 2.4 مليار دولار.

وفي 30 إبريل 2018، أعلن كوم أنه سيترك «واتس أب» وسيتنحى عن منصبه في مجلس إدارة «فيسبوك» بعد خلاف مع المساهمين. ومع ذلك وبعد عدة أشهر، اكتشف أنه لا يزال يعمل رسمياً في «فيسبوك» ويحصل على 450 مليون دولار على شكل أسهم في الشركة.