غرفة عجمان تنظم دورة «الطريق إلى التميز المؤسسي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان دورة تدريبية بعنوان «الطريق إلى التميز المؤسسي» تناولت المبادئ الرئيسية للتقييم والتدريب العملي على تطبيق معايير التميز، وقدم الدورة على مدار ثلاثة أيام المدرب صموئيل بشاي.

حضر الدورة في مقر الغرفة خولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار ومديرو الإدارات وموظفو غرفة عجمان.

واستعرض المحاضر أهمية ودور التميز المؤسسي في تحقيق مستويات أداء باهرة ومستدامة تلبي أو تتجاوز كافة فئات المعنيين في ظل المتغيرات المستمرة، مشيراً الى أن تطبيق مزايا التميز يعزز من استشراف المستقبل والإبداع والابتكار والاستدامة والاستجابة السريعة للتغيير.

وتناول المبادئ الرئيسية للتقييم ومنها أداة التقييم للقدرات وقواعد تطبيقها ومحاور تقييم النتائج وأدواته وقواعد تطبيق أداة التقييم للنتائج، إلى جانب تدريب عملي على تطبيق معايير التميز المؤسسي.

وأوضحت خولة خلفان، أن غرفة عجمان حريصة على تنظيم دورات وورش عمل متخصصة تستهدف تأهيل وتدريب موظفيها في مختلف المجالات، مشيرة إلى اعتماد خطة تدريب سنوية تعزز من قدرات الموظفين وتصب في زيادة رضا المتعاملين وجودة الخدمات المقدمة. وأكدت أهمية الدورة في الاطلاع على معايير التميز المؤسسي وتطبيق تلك المعايير وتأهيل الموظفين بهدف إيجاد فريق عمل مؤسسي واع يمتلك الروح الابتكارية والابداعية له تأثير وفاعلية مباشرة على البيئة الداخلية للغرفة والخدمات المقدمة بشكل عام.