شكرا لقرائتكم خبر عن رشحتها "تنشيط السياحة" لمتابعيها.. دهب وسهل حشيش أفضل وجهات شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت هيئة تنشيط السياحة لأفضل الأماكن فى مصر لقضاء شهر العسل، من خلال صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى، حيث تنوعت الاختيارات بين سهل حشيش فى محافظة البحر الأحمر، ودهب فى جنوب سيناء، والأقصر وأسوان فى جنوب الوادى.

وقالت الهيئة عاد موسم الزفاف من جديد، ومن ثم تبدأ رحلة البحث عن وجهات شهر العسل، فهي رحلة مهمة يجب أن تكون رومانسية وهادئة ومثالية تمامًا، احرص على اختيار وجهة مثل مصر ولن تندم على ذلك، فهي تتمتع بكل ما يمكن أن يحلم به أي زوجين".

وتضمنت الاختيارات التى قدمتها الهيئة لمتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى سهل حشيش، التى تقع على بعد 18 كم من الغردقة، وهو خليج يقع على ساحل البحر الأحمر. تم تصميم المنتجعات على طراز الأرابيسك، حيث يقدم أفضل الفنادق والإقامات لقضاء شهر العسل. على الرغم من أن المنتجع يوفر العديد من الأنشطة المائية، إلا أنه معروف في الغالب بشواطئه الرائعة ورماله البيضاء النقية.

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كذلك جاءت دهب كثانى اختيار لمن يبحث عن رحلة رومانسية لشهر العسل، وهي مدينة ساحلية خلابة تقع على بعد 500 كم من القاهرة، وتتميز دهب بموقعها الساحر على البحر الأحمر الذي يخطف الأنفاس بعجائبه النفيسة تحت الماء والذي يطل أيضًا على الصحراء.

وفي دهب، يمكنك التمتع بمجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك تسلق الصخور وركوب الأمواج شراعيًا والمشي في الصحراء والغطس والغوص، وتمزج بين الإقامة الملائمة للميزانية إلى جانب أسلوب الحياة العصري الهادئ، وتظل دهب وجهة بديلة لقضاء شهر العسل ومكانًا رائعًا للرياضات المائية.

وأخيرًا، بالنسبة لأولئك الأزواج الذين يحبون التاريخ والمناظر الرائعة التي تطل على نهر النيل، فإن الأقصر وأسوان هما بالتأكيد الوجهة المناسبة، إن أفضل طريق لزيارة الأقصر وأسوان، هو من خلال رحلة نيلية فاخرة لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام يمكنك حجزها، وعادةً ما تتولى هذه المراكب ترتيب الرحلات السياحية للمعالم التي يجب مشاهدتها، لذلك لن يفوتك أي شيء، عد بآلة الزمن إلى الوراء مع المعابد المصرية القديمة والمعالم الأثرية وتأمل ضفاف النيل المبهرة في هذه الأثناء.

تغريدة هيئة تنشيط السياحة