شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون ورقة بقيمة قدرها 3.7 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 11.1 مليون ورقة، بقيمة قدرها 883 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، بحجم تداول بلغ 4 مليون ورقة، وبقيمة 822.4 ألف جنيه.

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وجاءت شركتا الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول ألف ورقة بقيمة 1089 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 9 ورقات بقيمة 5 جنيه للثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 7.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.5 مليون ورقة منفذة على 742 عملية خلال الأسبوع الماضى.