شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
فيما احتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 56.7 مليون ورقة بقيمة 386 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية بحجم تداول 100.1 مليون ورقة بقيمة 329.2 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 21.8 مليون ورقة بقيمة 227.8 مليون جنيه.
وفى المركز السادس حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 33.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 220.9 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 19.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 159.5 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 15.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 126.7 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات بحجم تداول 83.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 99 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 22.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 57.6 مليون جنيه.
وحل قطاعا الموزعون وتجارة التجزئة والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.8 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 20.4 ألف ورقة بقيمة 1.2 مليون جنيه.
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