شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمى للذهب: العراق اشترى أكثر من 90 طنا خلال 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس العالمى للذهب، اليوم السبت، أن العراق اشترى أكثر من 90 طنا خلال 8 سنوات، وكان آخر شراء للعراق من الذهب فى شهر سبتمبر عام 2018 بمقدار 6.5 طن.

وذكرت إحصائية للمجلس - أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن العراق اشترى فى عام 2012 نحو 23.9 طن من الذهب، ثم فى عام 2013 اشترى 12.4 طن، وفى عام 2014 اشترى 47.6 طن، وفى 2018 نحو 6.5 طن لتصبح احتياطياته من الذهب 96.3 طن وهى تمثل 6.8% من باقى عملاته.

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وأضاف المجلس أن العراق مازال يحافظ على مركزه الخامس عربيا بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا، وعلى المركز 38 عالميا من أصل 100 دول مدرجة فى الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب.

وأشار المجلس إلى أن خمس دول عالمية استحوذت على أكثر من نصف احتياطيات العالم للذهب، وهى الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا، مبينا أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى بهذه الاحتياطيات بواقع 8.133 طن.

يذكر أن المجلس العالمى للذهب، والذى يقع مقره فى المملكة المتحدة، يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون من أكبر شركات تعدين الذهب فى العالم وأكثرها تقدماً.