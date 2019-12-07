موجز أخبار السبت ..وزير الاتصالات يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة حماية المستخدمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 7-12-2019، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها ، وزارة الاسكان تعلن انخفاض فائدة الإقراض من صندوق المال بالوزارة لتصبح حالياً 5.25% ، وإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين ، و مصر ضمن أفضل وجهات سياحية للعطلات فى 2020 . المالية تطلق برنامج بناء القدرات بإعداد المدربين المختصين بتأهيل العاملين وزير المالية: المشروع القومى لـ"التحول الرقمى" من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وزير الاتصالات يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين "الإسكان": انخفاض فائدة الإقراض من صندوق المال بالوزارة لتصبح حالياً 5.25% غرفة الطباعة: افتتاح أكبر معرض مصرى ألمانى متخصص بصناعات التغليف 9ديسمبر وزير الصناعة: دور رئيسى للتمثيل التجارى في تعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول سحر نصر: نستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التى نص عليها القانون وزيرة الاستثمار للمحافظين الجدد: نتحرك سريعا لإقامة مناطق حرة واستثمارية Advertisements الدكتورة رانيا المشاط: مصر ضمن أفضل وجهات سياحية للعطلات فى 2020 "بلتون فاينانشيال": مبادرات الحكومة والمركزى تدعم تعافى الصناعة المصرية أسعار الدولار اليوم السبت 7 - 12 – 2019 فى مصر أسعار العملات اليوم السبت 7-12-2019 فى مصر سعر اليورو اليوم السبت 7 - 12 – 2019 فى مصر أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات فى مصر وعيار 21 يسجل 658 جنيها للجرام أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض البطاطس والطماطم تبدأ من 1.5 جنيه عرف على أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

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