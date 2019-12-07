دليلك لمعرفة اجتماع قمة الـ20

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني - مكة المكرمة

عادة ما يتبادر للأذهان عدد من الأسئلة حول اجتماعات دول مجموعة العشرين.

«مكة» جمعت أهم الأمور التي تشرح ما هو اجتماع قمة العشرين، والتي ستعقد في الرياض.

متى وأين ستعقد قمة الرياض؟

ستعقد القمة في مدينة الرياض، يومي 21 و22 نوفمبر من 2020، وسيجري انعقاد قمم مصغرة واجتماعات لوزارات الدول الأعضاء.

ما الآلية التي تسبق اختيار الدولة المضيفة للقمة التالية؟

يأتي اختيارها بإجماع الأعضاء الممثلين للدول المشاركة، وذلك قبل عامين من إقامتها.

ما هي الدول العشرون المشاركة؟

دول القمة هي: المملكة العربية السعودية، ورابطة الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا، وروسيا، وتركيا. ويصاحبهم ضيوف شرفيون من دول ومنظمات أخرى.

ومن هنا يتضح أن القمة لا تستضيف فقط الدول الأغنى عالميا، وإنما الدول النامية التي تشهد تطورا اقتصاديا ونموا كبيرين، وأهم ما يميز الدول المشاركة في القمة أنها تدير نحو 85% من اقتصاد العالم، و75% من التجارة العالمية، ولكن على الرغم من أن اقتصاد سويسرا، والنرويج وإيران وفنزويلا، يعد أكبر من اقتصاد بعض الدول المشاركة في القمة إلا أنها ليست موجودة فيها، كما أن بعض الدول الأوروبية المنضوية تحت منظمة الاتحاد الأوروبي لا تشارك بشكل مستقل، وإنما تحت سقف الاتحاد نفسه.

ما هي المواضيع التي تناقش عادة في مجموعة العشرين؟

تتضمن مواضيع قمة 2019 الاقتصاد العالمي، والتجارة والاستثمار، والابتكار، والبيئة والطاقة، والعمالة، والتنمية، والصحة.

ما سبب إنشاء قمة العشرين؟

أنشئت القمة كردة فعل مباشرة بعد انهيار الاقتصاد العالمي، وذلك بالتزامن مع انهيار بنك «ليمان» المركزي.

ما مدة رئاسة القمة؟

في بدايتها، كانت فترة رئاسة مجموعة العشرين ستة أشهر. ولكن منذ 2011، أصبحت المدة سنة واحدة، إذ تبدأ فترة رئاستها بشهر ديسمبر، وتنتهي في نوفمبر بالعام الذي يليه.

من الذي يقوم بالتجهيزات الروتينية التي تسبق انعقاد القمة؟

يقوم بها ممثلو الدولة الحاضنة للقمة.

من يمكن دعوته لحضور اجتماع القمة؟

يمكن لكل رئاسة دعوة الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية لحضور اجتماع القمة، وعادة تدعو الدولة جيرانا لها ودولا يهمها الحضور، إضافة إلى الضيوف الدائمين، ويدعو رئيس مجموعة العشرين نحو ست دول ضيوف لحضور قمة القادة للمشاركة في السنة.

Advertisements

ينظر إلى هذا على أنه شكل من أشكال التواصل لزيادة شرعية مجموعة العشرين باعتبارها «المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي» بسبب المخاوف من العضوية المحدودة للمجموعة.

وأصبح من المعتاد أيضا بعد عدة سنوات دعوة رئيس الآسيان؛ دولتين أفريقيتين (رئيس الاتحاد الأفريقي وممثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا «نيباد»)، حيث إن أفريقيا لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في مجموعة العشرين، لذلك على الأقل هذا يساهم في تصحيح الخلل، لكن الكراسي الدوارة تعني أن هناك ليس دائما المعرفة المؤسسية أو القدرة على الانخراط في مئات الاجتماعات التي سبقت القمة، ففي بريسبان، رحبت أستراليا بميانمار، بصفتها رئيسة رابطة أمم جنوب شرق آسيا لعام 2014 ؛ وموريتانيا ، رئيسة الاتحاد الأفريقي لعام 2014 ؛ والسنغال ، يمثل نيباد.

ومع وجود دعوتين فقط حيث يمكن للمضيف الاختيار بالفعل، غالبا ما يدعو الرئيس الجيران الودودين من المنطقة.

لماذا إسبانيا؟

تتمتع إسبانيا الآن باقتصاد خطير (ثامن أكبر اقتصاد في العالم)، لكن كإحدى الدول المتأخرة للديمقراطية وعضوية المؤسسات الدولية الكبرى، فهي ليست جزءا من مجموعة العشرين. ولكن بسبب أهميتها أصبحت ضيفا دائما على اجتماع قمة الـ20

ما هي الوزارات والمؤسسات التي تعمل فيما بينها من أجل قمة مجموعة العشرين؟

يتم إنشاء مجموعات العمل وأفرقة الخبراء عند الحاجة لدعم عمل القادة ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية والوزارات الأخرى. عادة ما يرأس هذه المجموعات اقتصاد واحد متقدم وواحد ناشئ.

ومن هذه المسارات، وزراء الزراعة، كبار مسؤولي البيئة، مجموعة العمل للتنمية، وزراء الاقتصاد الرقمي، وزراء تحولات الطاقة، وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية، وزراء الخارجية، وزراء التجارة، وزراء السياحة، وزراء الطاقة، وزراء الصحة.

لماذا يرتدي عملاء الخدمة السرية دائما نظارات شمسية؟

أولا، لا يقومون دائما، وثانيا، لحماية عيونهم من وهج الشمس، وهو التفسير الذي تقدمه الخدمة السرية على موقعها على الويب. السبب الثالث هو أن جزءا رئيسيا من العمل هو فحص الحشود بحثا عن الشذوذ من خلال التحديق بلا تعبير وسط بحر من المتفرجين الهتافات لهذا النظارات تحميهم.

من يقرر أين يجلس الجميع في العشاء؟

يقرره البلد المضيف عادة.