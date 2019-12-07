شكرا لقرائتكم خبر عن "حملة خليها تصدى " : عام 2020 سيشهد تخفيضات كبير فى أسعار السيارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شتا ، المتحدث الإعلامى باسم حملة "خليها تصدى " تراجع أسعار 5 أنواع سيارات فى مطلع العام الجديد ، موضحا أن هذا التراجع قد يطول جميع أنواع السيارات . مشيرا الى أن ذلك بسبب
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