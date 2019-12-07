"حملة خليها تصدى " : عام 2020 سيشهد تخفيضات كبير فى أسعار السيارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شتا ، المتحدث الإعلامى باسم حملة "خليها تصدى " تراجع أسعار 5 أنواع سيارات فى مطلع العام الجديد ، موضحا أن هذا التراجع قد يطول جميع أنواع السيارات . مشيرا الى أن ذلك بسبب Advertisements وقال " شتا " فى مداخله هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، إن هذا التراجع فى الأسعار بسبب ضغط الحملة وكذلك تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى ، لافتا الى أن هامش الربح يصل الى 40 % فى كثير من أنواع السيارات ، لافتا الى أن تخفيض السعر لا يعنى أن التاجر يخسر فهناك تراجع حقيقى فى أسعار السيارات خاصة فى موديلات 2019 بما يعادل نسبة 20 % ، وهذا التراجع سيزيد العام المقبل .

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