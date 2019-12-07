شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تنتزع التاج من "آبل" بعد جمع 25.6 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
قالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية إن عملاقة النفط "أرامكو" السعودية تمكنت من انتزاع التاج من الشركة العالمية "آبل" بعد أن تمكنت من جمع 25.6 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي لأسهم الشركة.
ولفتت الصحيفة البريطانية إن الاكتتاب جعل إجمالي القيمة السوقية للشركة السعودية 1.7 تريليون دولار، بما يمنحها التاج الذي كانت تتمتع به شركة "آبل" كأكبر شركة مدرجة في العالم والتي تبلغ قيمتها 1.17 تريليون دولار.
وبحسب الصحيفة، فإن الاكتتاب الذي طال انتظاره حقق المستوى الأعلى من النطاق المستهدف، مما يجعله أكبر تعويم على الإطلاق.
وأضافت "على الرغم من أنه لم يصل إلى مستوى التقييم البالغ 2 تريليون دولار، إلا أنه لا يزال يتجاوز الرقم القياسي البالغ 25 مليار دولار الذي سجلته عملاقة الانترنت الصينية علي بابا في عام 2014".
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