6 مزايا لإتاحة الرمز التجاري الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أتاحت وزارة التجارة والاستثمار خدمة (رمزك التجاري - QR Code) الكترونيا، التي تزيد موثوقية المنشآت التجارية عبر تقديم المعلومات الخاصة بالسجل التجاري، والجهات الحكومية المرتبطة بها، محددة 6 مزايا رئيسة لهذه الخدمة، من أبرزها أنه سيلغي مستقبلا الحاجة لمراجعة ملاك المنشآت جهات حكومية عدة للحصول على شهادات مختلفة لتقديمها لأي جهة.
وأوضحت الوزارة أن استخدام الخدمة الجديدة يسهل للمنشآت التجارية والمتاجر الالكترونية إبرازه أمام المستهلكين الذين يمكنهم بشكل سهل ومباشر معرفة بيانات المنشأة التجارية أو المتجر الالكتروني من خلال قراءة (QR Code) والتحقق من بياناته لدى الجهات الحكومية آليا، مما يساهم في زيادة الموثوقية والتعامل مع المنشأة.
وأضافت الوزارة أن خدمة (رمزك التجاري) يمكن استخدامها في مقر المنشأة التجارية بديلا عن السجل الورقي، وسيقلل مستقبلا من كمية التشوه البصري الذي يسببه تعدد الشهادات والتراخيص والاشتراكات التي يتطلب وضعها في مكان بارز في مدخل المنشأة، كما يتيح (رمزك التجاري - QR Code) التحقق المباشر من معلومات السجل التجاري، ورخصة البلدية، وشهادة الزكاة، وشهادة السعودة، إضافة إلى برنامج نطاقات، واشتراك الغرفة التجارية.
وأوضحت الوزارة أنها أرسلت لأصحاب المنشآت التجارية رسائل نصية تحتوي على الرمز الخاص بمنشأتهم لتسهيل استخدامه حسب الحاجة، مبينة أنه يمكن للمنشآت التجارية والمتاجر الالكترونية الحصول على الرمز الخاص بمنشآتهم التجارية مباشرة من خلال: mci.gov.sa/QR.
6 مزايا لـ QR Code
- زيادة موثوقية المنشآت التجارية عبر تقديم المعلومات الخاصة بالسجل التجاري والجهات الحكومية المرتبطة
- يلغي مستقبلا الحاجة لمراجعة ملاك المنشآت جهات حكومية عدة للحصول على شهادات لتقديمها لأي جهة
- يسهل على المستهلكين معرفة بيانات المنشأة أو المتجر الالكتروني والتحقق من بياناته لدى الجهات الحكومية آليا
- يمكن استخدامه في مقر المنشأة التجارية بديلا عن السجل الورقي
- يقلل مستقبلا من كمية التشوه البصري الذي يسببه وضع الشهادات والتراخيص في مكان بارز بمدخل المنشأة
- يتيح التحقق المباشر من معلومات السجل التجاري ورخصة البلدية وشهادة الزكاة وشهادة السعودة ونطاقات واشتراك الغرفة
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