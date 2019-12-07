شكرا لقرائتكم خبر عن "ايتيدا" تعلن الفائزين بجوائز "كأس أفريقيا للتطبيقات" بقيمة 60 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، التابعة لوزارة الاتصالات عن الفائزين بمسابقة "كأس افريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية"، وذلك بالتعاون مع قمة "رايز أب" للشركات الناشئة، بإجمالى جوائز قيمتها 60 ألف دولار وذلك لمساعدة الشركات الناشئة على بناء وتطوير أعمالهم.

وقسمت الجائزة على محورين، وهما محور الألعاب ومحور تطوير التطبيقات، وتم اختيار الشركات الناشئة المختارة من مجموعة مؤلفة من 28 متسابقًا من 9 دول من مختلف أنحاء إفريقيا.

فى محور الألعاب، سيطرت الشركات المصرية على المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصلت شركة Agora من مصر على المركز الأول بقيمة 15 ألف دولار، وحصلت شركة Alkottab Game Studio على المركز الثانى بقيمة 10 آلاف دولار، بينما حصلت شركة Arcanium Studios على المركز الثالث بقيمة 5 آلاف دولار.

أما فى محور تطوير التطبيقات فقد حصلت شركة Bouita من الجزائر على المركز الأول بقيمة 15 ألف دولار، وحصلت شركة Find Me Football على المركز الثانى بقيمة 7.500 ألف دولار، بالتساوى مع شركة 247Medic من نيجيريا كمركز ثانى مكرر.

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وتتيح المسابقة، بالإضافة إلى الجوائز المالية، تجربة تعلم مع إتاحة فرص الانضمام إلى برنامج مسرعات الأعمال، كما حصلت الشركات المشاركة بنهائيات المسابقة على مساحات عرض بمعرض الشركات الناشئة خلال القمة، بالإضافة إلى التواصل مع العديد من المستثمرين وأصحاب صناديق التمويل والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.

وقال الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات : "الشباب الأفريقى قدم حلول مبدعة فى مجالات متنوعة مثل الصحة والألعاب والسياحة وكانت هناك نماذج فى غاية الإبداع من مختلف الدول الأفريقية سواء من نيجيريا أو الجزائر أو مصر التى استضافة هذا الحدث العام لأول مرة فى أفريقيا وتعمل على تحفيز ودعم ريادة الأعمال على مستوى القارة.

وكانت "إيتيدا" قد تعاونت مع "رايز أب" لإطلاق المسابقة منذ أشهر قليلة، حيث توفر للشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة ورواد الأعمال فى مصر وبالإضافة إلى ٩ دول أفريقية، منصة هامة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم فى مجال التطبيقات والألعاب الإلكترونية.

وتأتى المسابقة فى إطار المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والتى تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتستهدف تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال.