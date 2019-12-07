شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك: تدريب الشركات الناشئة والمطورين على المهارات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "فيسبوك" أن لديها التزام تجاه الشركات الناشئة على الصعيدين المحلى والإقليمي، لذلك وسعت نطاق مشاركتها بقمة "رايز اب" للشركات الناشئة بمصر لتضم مجموعة أكثر تنوعا من البرامج والأنشطة التدريبية المتطورة.

ومن ضمن مبادرات فيسبوك برنامج "Developer Circles" الذى صمم خصيصا لدعم مجتمع المطورين المحليين من خلال عقد ورش عمل وتزويدهم بالخبرات العملية اللازمة ومساعدتهم للتعرف على التقنيات المتقدمة.

Advertisements

و بدأت قمة "رايز اب" للشركات الناشئة فى عام 2013 لدفع مسيرة ريادة الأعمال فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير أساس صلب من المهارات الرقمية، وإتاحة منصة زاخرة بالموارد وشبكة دعم من الخبراء لمساعدة المطورين والشركات الناشئة.

وركزت قمة هذا العام و التى أختتمت أعمالها اليوم ، على 7 مجالات لتوجيه الشركات الناشئة نحو الانطلاق فى طريق االمحافظة عليه وهي: الاستثمار الذكى والثقافة الإبداعية، والاقتصادات الإبداعية، والتكنولوجيا الخادمة للبشرية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الناشئة والنمو السريع .

وقال وليد الأمين -مسؤول برامج شراكات المنتجات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى فيسبوك: "يستثمر فيسبوك أيضًا -إلى جانب تركيزه على التكنولوجيا الرقمية الخاصة بالابتكار -فى دعم القيادات الشابة ورعايتها ومساعدة مؤسسى الشركات الناشئة وفرق المطورين على مواجهة التحديات من خلال مجموعة من المهارات اللازمة والموجهة لمواكبة اقتصاد رقمى دائم التطور، لذا تقدم شركة فيسبوك خدمة التعرف على أحدث التقنيات المتطورة واستخدامها مثل: الذكاء الاصطناعى،والواقع الافتراضي، الواقع المدمج، مما يتيح لهم استكشاف آفاقًا جديدة أخرى".