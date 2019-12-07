تعرف على أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وسجل سعر كيلو سمك البلطى "1" سعر يتراوح بين 23-26جنيها ، وسعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، فيما انخفض سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-170جنيها مقابل 180 لأسعار أمس وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-64 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.
كما ارتفع سعر البورى ليتراوح بين 32- 51جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، و سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها ، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها ، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.
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