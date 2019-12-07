الاقتصاد

تعرف على أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت7-12-2019 استقرار في جميع الأصناف، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة

 

 

وسجل سعر كيلو سمك البلطى "1"  سعر يتراوح بين 23-26جنيها ، وسعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

 

كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، فيما انخفض سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-170جنيها مقابل 180 لأسعار أمس  وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-64 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

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كما ارتفع سعر البورى ليتراوح بين 32- 51جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، و سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها ، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها ، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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