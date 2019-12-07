شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الطباعة: افتتاح أكبر معرض مصرى ألمانى متخصص بصناعات التغليف 9ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت غرفة الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات، أنه سيتم افتتاح أكبر معرض مصري ألماني متخصص في صناعات التغليف والصناعات الغذائية "باك بروسيس" من 9 الي 11 ديسمبر 2019 بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي يقوم بافتتاحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي و يرافقه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات.

ويشارك فى الافتتاح أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف ودورنشايد رئيس هيئة معارضDussendorlf بالإضافة إلى عماد غالي رئيس شركة سيمنز الألمانية والسفير الدكتور سيريل نون السفير الألماني في مصر ويان نوتر المدير التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية ومجموعة من السفراء الأجانب.

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من جانبه، قال أحمد جابر رئيس مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف، إن باك بروسيس انترباك يعد من أهم وأكبر المعارض في ألمانيا ويتم افتتاحه لأول مرة علة الأراضي المصرية، حيث تقوم بتنظيمه هيئة معارض Dussendorlf الأمانية بالتعاون وتحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية واتحاد الغرف التجارية وغرفة التجارة الألمانية .

وأضاف فى بيان اليوم، أن معرض باك بروسيس أهم معرض تجاري رائد يخدم قطاع التعبئة والتغليف، فهو يعرض مكونات التغليف ومواد التعبئة والتغليف والأجهزة وآلات التعبئة والتغليف وأدوات وتقنيات وبرامج صناعية تخدم القطاع وأيضا أنظمة التشغيل الآلي وتقنيات المعالجة.

وأشار جابر إلى أن هناك 27 دولة تشارك في المعرض بالإضافة الي 74 عارضا محليا بينهم كبري شركات التغليف في مصر وأكثر من 400 مشتري خارجي تستقدمهم المجالس التصديرية المختلفة من جميع انحاء العالم.