شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس القابضة الكيماوية: نجحنا فى برنامج الطروحات بقطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، أن الشركة نجحت فى برنامج الطروحات لشركات قطاع الأعمال العام، بل تعد باكورة الشركات التى نجحت، من خلال طرح حصة 4.5% من الشرقية للدخان، لافتا أن البرنامج واجه صعوبات بعد ذلك .

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أضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365"، أن من بين الصعوبات التى واجهت البرنامج حالة الركود فى الأسواق العالمية، وضعف السيولة تزامنا مع طرح السعودية لشركة أرامكو عملاق البترول .

وأوضح أن طرح أرامكو واجه صعوبات فى بداية الأمر، نتيجة عدم الوصول إلى المستهدف، ثم طرحها للمؤسسات بعد ذلك عالميا، وعلى مستوى دول الخليج العربى .

وتابع أن طرح أرامكو سيؤثر على برنامج الطروحات فى مصر الفترة الحالية والمقبلة، خاصة أنه تم جمع نحو 25 مليار دولار من الطرح للمؤسسات وهو رقم كبير للغاية، وبالتالى فإن الطرح سحب السيولة من الأسواق لحرص الجميع على المشاركة فيه.