شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط: مصر ضمن أفضل وجهات سياحية للعطلات فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أنه مع اقتراب العام الجديد 2020، تواصل مصر الاحتفالات بترتيبها ضمن قائمة أفضل الوجهات السياحية الموصى بها لقضاء العطلات، وفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية، وقالت الوزيرة فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى: "نحتفل بتواجد مصر ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية ونحن على أبواب عام جديد".

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية فى تقرير لها، أن عدد الوافدين إلى العاصمة القاهرة، ارتفع بنسبة 31.1% عام 2018، فى حين استقبلت مدينة الغردقة الساحلية أكثر من 46.8% من السياح العام الماضي عن العام الذى سبقه، مما يجعلها الوجهة الأسرع نمواً فى العالم.

واحتلت المدينتان المرتبة 42 و82 على التوالى فى تقريرهما السنوى عن أكثر 100 مدينة يتم زيارتها فى العالم.

ووفقا للتقرير، يبدو أن مصر تستعد لعودة قوية فيما يتعلق بالسياحة الدولية فى عام 2020، كما تقول شركة السياحة أبركرومبي آند كنت، وهى إحدى أهم شركات السياحة العالمية، فمن المتوقع وصول السياح إلى شرم الشيخ والغردقة هذه الموسم بكثافة، وذكرت التقارير أن عدد السياح بلغ العام الماضى حوالي 11 مليون شخص وفقا للأرقام الرسمية.