شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يضم التشكيل الجديد كلا من الدكتور خالد الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات الدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، محمد صلاح الدين منتصر الكاتب والصحفي بجريدة الأهرام، الدكتور مدحت عبد المنعم المسيري استاذ الهندسة الفيزيائية – جامعة القاهرة.

كما ضم الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ياسر فتحى رزق رئيس مجلس إدارة جريدة اخبار اليوم، كمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم، وسعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، والإعلامي أسامة كمال حلمي احمد، خالد حنفي من ذوى الاعاقة وعضو مجلس النواب.

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وضمت اللواء الدكتور راضي عبد المعطى على رئيس جهاز حماية المستهلك، محمد أبو شقةاستاذ قانوني، ومي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبد اللطيف المناوي كاتب صحفي، مصطفى الفقي رئيس مكتبة الاسكندرية ، الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، أسامة هيكل وزير الاعلام سابقاً ورئيس لجنة الاعلام بمجلس النواب، سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، جلال دويدار كاتب وصحفي بالأخبار، على حسن انيس، المدير التنفيذي للتفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة).

كما نص القرار على ان تكون مدة عمل اللجنة سنتان تقوم خلالها بتقديم المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات، وتضع لائحتها التنفيذية واسلوب عملها في سبيل تحقيق اهدافها، وترفع توصياتها الى مجلس ادارة الجهاز القومي للاتصالات للنظر فيها واعتمادها.