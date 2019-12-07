"الإسكان": انخفاض فائدة الإقراض من صندوق المال بالوزارة لتصبح حالياً 5.25%

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وأضافت فى بيان لها أن قيمة فائدة القرض تناقصية وتحسب على الرصيد المتبقى بعد سداد كل قسط، وذلك فى ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض نتيجة لاستمرار تراجع معدلات التضخم العام والأساسي السنوي، مما سيعمل على تشجيع القطاع الخاص ليلعب دوره الرئيس في الأنشطة الاقتصادية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمار المباشر.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة صندوق المال العامل، أن الصندوق يقوم بمنح قروض ميسرة لتمويل الشركات والأفراد لإنشاء أو توسعة أو تحديث المشروعات المتعلقة بمواد البناء، وذلك لكل القطاعات بفائدة ميسرة تقل عن فائدة البنك المركزي المصري وقت التعاقد بـ8 %، مؤكدة حرص الوزارة على التيسير على الشباب والمستثمرين، وجميع قطاعات الدولة، وتشجيعهم على زيادة ضخ الاستثمارات في مجال صناعة مواد البناء، مما يساهم في دعم قطاع التشييد والبناء في مصر، والتأثير الإيجابى على توفير مواد البناء للمواطن بأسعار مناسبة.
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