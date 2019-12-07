«البنوك» و«اتصالات» يقودان الأسهم للمنطقة الخضراء مع انطلاقة ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء، كمحصلة لجلستين يتيمتين خلال الأسبوع المنصرم، مدعومتين بارتفاعات أسهم قيادية في البنوك والاتصالات، وبسيولة جيدة نسبياً.

وحظي «الإمارات دبي الوطني» بمزيد من الشراء الأجنبي، مع تصدره التداولات في سوق دبي، بقيمة 98.2 مليون درهم، وصعد 2.14% مغلقاً عند 11.95 درهم.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي خلال الجلستين 0.32% عند مستوى 5046.61 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.6% إلى 2694.71 نقطة.

بلغت حصيلة سيولة الجلستين 858.86 مليون درهم، منها 442.63 مليون درهم في دبي، و416.23 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 397.35 مليون سهم، توزعت بواقع 265.4 مليون سهم في دبي، و131.95 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 9200 صفقة.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلستين 0.32% عند مستوى 5046.61 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات الاتصالات والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة والسلع والصناعة. وارتفع قطاع العقار 0.89% بعد ارتفاع «الدار» 0.92%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.48%.

وزاد قطاع الاتصالات 1.47% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 0.6% نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 0.43%، و«أدنوك للتوزيع» 1.11%؛ وذلك أمام انخفاض «طاقة» 0.35%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.41% بعد ارتفاع «إشراق» 0.29%، و«الواحة كابيتال» 1.02%.

وفي المقابل، هبط قطاع البنوك 0.16%؛ بفعل انخفاض «أبوظبي التجاري» 0.93%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%، فيما استقر «أبوظبي الأول» دون تغيير يذكر.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي في جلستين 0.6% عند مستوى 2694.71 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والاستثمار والنقل مقابل انخفاض العقار.

وارتفع قطاع البنوك 1.37% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.14%، و«دبي الإسلامي» 0.76%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.35% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.59%، و«سوق دبي المالي» 1.3%، مقابل انخفاض «شعاع كابيتال» 0.8%.

وصعد قطاع النقل 0.57% مع صعود «العربية للطيران» 2.76%؛ وذلك مقابل انخفاض «أرامكس» 1.34%، و«الخليج للملاحة» 0.79%.

وبالعكس، تراجع قطاع العقار، نتيجة تراجع «إعمار العقارية» 0.24%، و«إعمار للتطوير» 1.67%، و«إعمار مولز» 1%، مقابل ارتفاع «داماك» 1.28%، و«أرابتك» 1.63%.

توجه السيولة

وكانت الحصة الأكبر من التداولات بسوق دبي في غضون جلستين، ل«الإمارات دبي الوطني»، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة قدرها 67.57 مليون درهم، وأقفل عند 4.12 درهم، ثم «إعمار للتطوير» بتداولات وصلت إلى 56.17 مليون درهم، مغلقاً عند 3.54 درهم.

وعلى صعيد التداولات في سوق أبوظبي خلال جلستين، اجتذب «أبوظبي الأول» سيولة بقيمة 139.4 مليون درهم، مغلقاً عند 15.2 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» 65 مليون درهم، وأقفل عند 7.48 درهم، ثم «دانة غاز» بسيولة قدرها 60.5 مليون درهم، مغلقاً عند 0.935 درهم.

Advertisements

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «الاستشارات المالية الدولية» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 11.11% وأغلق عند درهم واحد، تلاه «تكافل الإمارات»، وزاد بنسبة 7.96% ليغلق عند 1.22 درهم، ثم «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان»، وصعد 3.41% عند 0.425 درهم.

وبالعكس، انخفض «الأسمنت الوطنية» 10% وأغلق عند 2.16 درهم، تلاه «الإثمار القابضة» بنزوله 3.21%، وإغلاقه عند 0.181 درهم، ثم «سلامة للتأمين»، بهبوطه 2.77%، وإغلاقه عند 0.526 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق العاصمة، «أبوظبي الوطنية للتكافل» بارتفاعه 11.67% مغلقاً عند 3.35 درهم، تلاه «الخليج للمشاريع الطبية» بصعوده 7.14%، وإغلاقه عند 1.5 درهم، تلاه «الشارقة للأسمنت»، وزاد بنسبة 7.14% عند 0.75 درهم.

وبالعكس، تراجع «طيران أبوظبي» 9.09% مغلقاً عند 2.9 درهم، تلاه «أم القيوين للاستثمارات العامة»، وانخفض 7.78% ليغلق عند 0.83 درهم، ثم «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» ونزل 6.98% إلى درهمين.

تداولات الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال جلستي الأربعاء والخميس، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 27.12 مليون درهم محصلة شراء، منها 26.72 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و400 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 27.12 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 12.26 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و14.87 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة شراء، منها 6 ملايين درهم محصلة شراء العرب، وأقل من 4 ملايين درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة بيع، توزعت على 3 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين، و6 ملايين للمواطنين.

الشراء الأجنبي

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الإمارات دبي الوطني»، و«العربية للطيران»، و«دبي الإسلامي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار للتطوير»، و«الدار»، و«سوق دبي المالي»، و«العالمية القابضة».

المؤسسات

وبدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 5 ملايين درهم محصلة بيع، منها 4.97 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و250 ألف درهم محصلة بيع في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 5 ملايين درهم محصلة شراء، منها 4.97 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و250 ألف درهم محصلة شراء في دبي.