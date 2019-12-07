الاقتصاد

اسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة.. الضأن بـ125 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 7-12-2019 استقرار فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى . 

 

استقر سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 110-125 جنيها  كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

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كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن. 

 

 

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