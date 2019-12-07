شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 7-12-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.

واستقر أسعار البرتقال البلدى ليتراوح بين 1.5-3 جنيهات، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 1.5-3.5 جنيهات، والبرتقال ابو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 1.5-4 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.

وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5_7 جنيهات ، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات و البلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.

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كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2_4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان للترواح بين 3-6جنيهات.

الجدير بالذكر، أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أعلنت فى وقت سابق أن اسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30_50٪.