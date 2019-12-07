شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض البطاطس والطماطم تبدأ من 1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
واستقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-3.80 جنيه، كما انخفضت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3-7 جنيهات مقابل 7.5 لأسعار أمس، فيما سجلت أسعار الفاصوليا 5-7 جنيهات، وسعر كيلو البصل 2.5 –5.5 جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.
جدير بالذكر، أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.
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