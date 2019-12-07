شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات فى مصر وعيار 21 يسجل 658 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم السبت فى مصر، بقيمة 6 جنيهات، إذ سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي 658 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.





أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5264 جنيها.

أوقية الذهب 1460 دولارا

تراجع أسعار الذهب في التعاملات اليوم، جاء عقب انخفاض ملحوظ لأسعار الذهب عالميا بنسبة 0.36 %، حيث هبطت أوقية الذهب من 1472 إلي 1460 دولار، وذلك بعد أن أن تحركت الصين لإلغاء رسوم جمركية على بعض السلع الأميركية، وفق تصريحات إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

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ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.