شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم السبت 7 - 12 – 2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم السبت 7 - 12 - 2019، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات الخميس، وسجل تبايناً فى سعره بين عدد من البنوك، وسجل متوسط سعر عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.07 جنيه للشراء.

16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.06 جنيه للشراء.

16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.06 جنيه للشراء.

16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.06 جنيه للشراء.

16.16 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.07 جنيه للشراء.

16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.06 جنيه للشراء.

16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.