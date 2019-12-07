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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن استحوذ الملياردير سميح ساويرس عبر مجموعته Raiffeisen Touristik Group على امتياز شركة توماس كوك فى ألمانيا، هى أولى استثماراته فى أوروبا، كما أنه ليس المصرى الوحيد الذى يمتلك استثمارات بالقارة العجوز، وفى التقرير التالى نرصد أشهر 10 رجال أعمال مصريين يمتلكون استثمارات فى أوروبا.



1- ناصف ساويرسيمتلك رجل الأعمال ناصف ساويرس، أغنى رجل أعمال فى مصر، شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة، والتى تعمل بنشاط المقاولات ولديه استثمارات ضخمة فى أوروبا أشهرها نادى أستون فيلا الإنجليزى، وشركة OCI N.V وهى شركة أسمدة نيتروجينية هولندية يُقدر رأسمالها بـ 5.3 مليار يورو، وتعد من أهم الشركات المنتجة للصناعات الكيماوية عالمياً.

وارتفعت ثروة ناصف ساويرس، البالغ من العمر 58 عامًا، لتسجل 7.9 مليار دولار - ما يعادل 131 مليار جنيه - مقارنة بثروة تقدر بنحو 6.4 مليار دولار، فى بداية شهر مارس الماضى.

2- سميح ساويرسيمتلك سميح ساويرس شركة أوراسكوم للفنادق والتى تمتلك 35 فندقاً فى مصر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسويسرا، ومن المخطط أيضا إقامة مشاريع فندقية فى الجبل الأسود والمغرب.

كما يمتلك ساويرس 74.9% من مجموعة رايفايزن للسياحة Raiffeisen Touristik Group ، التى تحقق حوالى 3.5 مليار يورو من المبيعات سنويا، وتضم المجموعة العلامة التجارية أوتو ريسلاند، وتوماس كوك هولندا و 700 وكالة سفر خاصة.

وبحسب آخر تقرير لموقع فوربس فإن حجم ثروة سميح ساويرس يقدر بنحو 1.1 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 17 مليار جنيه.

3- محمد الفايدمحمد الفايد هو أشهر رجل الأعمال المستثمرين فى أوروبا والمقيم فى بريطانيا، والمالك السابق لمتجر "هارودز" الفاخر فى العاصمة البريطانية لندن، والذى باعه فى عام 2010، إلى أحد صناديق الثروة السيادية القطرية، بصفقة قدرت وقتها بنحو 1.5 مليار جنيه استرلينى.

ويمتلك ثروة تقدر بـ1.9 مليار دولار، ما يعادل 33.44 مليار جنيه، وهو أكثر رجال الأعمال المصريين المقيمين فى الخارج إثارة للجدل بسبب واقعة علاقة ابنه عماد الفايد "دودى" والأميرة ديانا واللذين تعرضان لحادث سيارة أودى بحياتهما فى عام 1997.

كما كان يمتلك نادى فولهام قبل أن يقرر بيعه إلى رجال الأعمال الباكستانى شهيد خان عام 2013.

Advertisements 4- حامد الشيتىيستثمر رجل الأعمال حامد الشيتى منصب رئيس مجلس إدارة شركة ترفكو، وتخدم 1.3 مليون سائح فى السنة، وتوفر المجموعة الڤيلل والشاليهات والغرف فى أكثر من 146 فندقا ومنتجع وفندق عائم على النيل، وكذلك عضو بمجلس إدارة جمعية الفنادق المصرية والمجلس الأعلى للسياحة، وعضو مجلس إشرافى لمجموعة TUI AG السياحية الرائدة فى أوروبا، وعضو نشط فى غرف الصناعة والتجارة الأمريكية والألمانية والإيطالية.

وتتعدى قيمة أسهم شركة حامد الشيتى 10 مليار جنيه، كما باع مؤخراً فنادق "شتايجنبرجر"، التابعة لمجموعة أرامكو لمجموعة "هواتشو" الصينية مقابل 781 مليون دولار.

5- علاء عرفةرجل الأعمال علاء عرفة رئيس مجموعة العرفة القابضة، والذى يمتلك سلاسل المجموعة الإنجليزية "بيرد"، والتى سجلت صافى مبيعات قدرها 136.8 مليون دولار خلال العام المالى 2018 مقارنة بقيمة 145.5 مليون دولار، وتأثرت مبيعات الشركة وبالأخص خلال الربع الرابع من العام بحالة عدم الاستقرار فى السوق الإنجليزى المصاحب لعدم وضوح الرؤية بعد التصويت بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى واعتماد العملاء على التسوق الإلكترونى بشكل أكبر.

كما يمتلك علاء عرفة الشركة السويسرية للملابس الجاهزة، والتى تعد أولى الشركات المصدرة للملابس الجاهزة لأوروبا، بصافى مبيعات تقدر بمبلغ 94.4 مليون دولار مقارنة بمبلغ 87.6 مليون دولار خلال سنة المقارنة بزيادة قدرها 7.80%، وذلك على الرغم من انخفاض المبيعات للعملاء من السوق الإنجليزى بسبب حالة عدم الاستقرار.

6- نادر رياضرغم أن رجل الأعمال نادر رياض يعيش فى مصر ويمتلك أغلب استثماراته هنا، إلا أنه نجح فى الاستحواذ على شركة بافاريا فى ألمانيا، والتى بدأ حياته العملية بها قبل أن يشترك معها فى إنشاء مصنع فى مصر ومن ثم الاستحواذ على كامل الشركة. وليست هناك أرقام معلنة عن حجم ثروته.

7- عاصم علامرجل أعمال مصرى-بريطانى يبلع من العمر 79 عاما بدأ حياته بالعمل فى إحدى الشركات حتى أصبح مالكها، ويدير شركة متخصصة فى إنتاج المولدات الكهربائية "علام مارين"، واستحوذ على نادى هال سيتى عام 2010 بعد اتفاقه مع المالك السابق "روسيل بارتليت" على شراء حصته مقابل جنيه استرلينى واحد لإنقاذ النادى من الأزمة المالية إلى قبل أن يبيعه لمستثمرين صينيين فى 2016.

ووصل صافى ثروة عاصم علام إلى ربع مليار جنيه استرلينى بحسب آخر تقديرات معلنة. 8- ماجد سامى تخصص ماجد سامى فى الاستثمار الرياضى فى مصر وبلجيكا، إذ أسس مجموعة أندية وادى دجلة فى مصر، واشترى نادى ليرس البلجيكى، بالإضافة إلى ترن أوت البلحيكى وباع الناديين تباعاً ليشترى نادى إيرجوتليس اليونانى.

أحمد حسين لطفى 9- أحمد حسين لطفىأحد المستثمرين المصريين فى أوروبا بعدة مجالات إذ يشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة Keys Productions المتخصصة فى تطوير محتوى وتسويق الوسائط والصور المرئية، وكذلك يترأس مجلس إدارة شركة البناء Harmony Interiors، وتعاقد مع عدد من العلامات التجارية الكبرى على تطوير وتسويق منتجها الإعلامى، كما أعاد تصميم وتنفيذ أعمال التصميم الداخلى فى مكتب الثقافة المصرى فى لندن إلى التصميم الأصلى.