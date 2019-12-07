شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النصر للأسمدة: توفير عمالة فنية مدربة يساهم فى تطوير الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حمدى جابر، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة بالسويس التابعة للقابضة الكيماوية، أن تطوير العمالة الفنية المدربة كفيل بتطوير الشركات ونموها، ولا سيما أن التعيينات متوقفة منذ سنوات طويلة، مما أثر على ندرة الكفاءات فى الشركات.

وحول مشروع التطوير البيئى قال لـ"الخليج 365"، إنه تم البت فى مناقصة مشروع معالجة مياه الصرف الصناعى لإعادة استخدام المياه فى تغذية أبراج التبريد ومياه الغلايات الخاصة بالوحدات الإنتاجية، من خلال فتح المظاريف الفنية للشركات المتقدمة.

وأضاف حمدى جابر أنه سيتم النظر الفترة المقبلة فى العروض والمظاريف المالية التى ستقدمها الشركات، وبالتالى اختيار الشركة المنفذة للمشروع، الذى يعد آخر مرحلة من مراحل التوافق الييئى للشركة، لافتا إلى أنه تم طرح المناقصة فى 27 أغسطس الماضى، وتم إجراء مقابلات مع العملاء فى 4 سبتمبر الماضى، كما تم استلام المظاريف الفنية بتاريخ 22 أكتوبر الماضى.