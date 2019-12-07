رئيس النصر للأسمدة: توفير عمالة فنية مدربة يساهم فى تطوير الشركات

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وحول مشروع التطوير البيئى قال لـ"الخليج 365"، إنه تم البت فى مناقصة مشروع معالجة مياه الصرف الصناعى لإعادة استخدام المياه فى تغذية أبراج التبريد ومياه الغلايات الخاصة بالوحدات الإنتاجية، من خلال فتح المظاريف الفنية للشركات المتقدمة.
وأضاف حمدى جابر أنه سيتم النظر الفترة المقبلة فى العروض والمظاريف المالية التى ستقدمها الشركات، وبالتالى اختيار الشركة المنفذة للمشروع، الذى يعد آخر مرحلة من مراحل التوافق الييئى للشركة، لافتا إلى أنه تم طرح المناقصة فى 27 أغسطس الماضى، وتم إجراء مقابلات مع العملاء فى 4 سبتمبر الماضى، كما تم استلام المظاريف الفنية بتاريخ 22 أكتوبر الماضى.
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