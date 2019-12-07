شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عكاشة: مبادرات البنك المركزى تدعم الطاقة الإنتاجية وترفع مستوى المعيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن توفير 100 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل للمصانع الصغيرة والمتوسطة، أمر أساسى لزيادة معدلات تشغيل الطاقة الإنتاجية بها ومنحها بسعر مميز يعد سياسة توسعية هامة تستهدف تعميق الصناعة والحد من الاستيراد، موضحًا أن السوق المصرية بها الطلب الفعلي لاستيعاب هذه المنتجات كبديل عن المستورد استعدادا لرفع الكفاءات والاستفادة من اتفاقيات التجارة مع الأسواق المجاورة وخاصة العربية والأفريقية والأوروبية لدعم صادراتنا لها.

وأضاف هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بالنسبة لمبادرة تمويل السكن المتوسط بمساحات تصل إلى 150 متر مربع بقيمة 50 مليار جنيه لمدد تصل إلى 20 عامًا، تعد دفعة قوية لإعادة الحياة لسوق العقارات والتى تعد قاطرة الاقتصاد، لما يرتبط بها من صناعات وفرص عمل عديدة، حيث شهدت بعض التباطؤ منذ انتهاء المرحلة الأولى من ذات المبادرة، كما تحقق فرص استثمارية وتلبية احتياجات تحسين مستوى المعيشة لشريحة عريضة من المجتمع.

وأوضح أن إقرار مبادرة جديدة لتسوية المزيد من المديونيات تأتي في إطار إعادة تشغيل الطاقات المتعطلة بالمصانع المتعثرة واستفادة البنوك من الأموال الموظفة فى حركة الاقتصاد وتنمية الناتج القومي كما انها تفوق مميزات مبادرات سابقة فى رسالة واضحة لدعم القطاع الخاص لمزيد من المشاركة فى التنمية الاقتصادية وتخفيف الأعباء عنها للخروج من عثرتها للتركيز على الإنتاج.