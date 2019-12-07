شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على مدينة المنصورة الجديدة: 90% متوسط نسبة تنفيذ وحدات سكن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن متوسط نسبة تنفيذ وحدات سكن مصر داخل المدينة وصلت إلى نسبة 90%.

وأوضح أنه جار تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بالإضافة إلى تنفيذ 58 عمارة بالإسكان ذى الطابع الساحلي، وبلغت نسبة التنفيذ 25%.

وأضاف رجب أنه جار تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 40%، والفيلات الكلاسيك 32%.