شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على مدينة المنصورة الجديدة: 90% متوسط نسبة تنفيذ وحدات سكن مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أنه جار تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بالإضافة إلى تنفيذ 58 عمارة بالإسكان ذى الطابع الساحلي، وبلغت نسبة التنفيذ 25%.
وأضاف رجب أنه جار تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 40%، والفيلات الكلاسيك 32%.
كانت هذه تفاصيل خبر المشرف على مدينة المنصورة الجديدة: 90% متوسط نسبة تنفيذ وحدات سكن مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.