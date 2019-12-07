شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترتفع أسعار العقارات فى 2020.. معماريون يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب بدء العام الجديد قد يتجه عدد كبير من المواطنين إلى شراء العقارات فى ظل اتجاه البنك المركزى المصرى لمزيد من تخفيض أسعار الفائدة فى عام 2020، ويجيب عدد من خبراء العقارات عن تساؤل هل ترتفع أسعار العقارات فى عام 2020؟

يقول فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال رئيس لجنة التشييد بالجمعية: "قطعاً سترتفع أسعار العقارات فى العام الجديد، ولن تشهد أى تراجع بسبب زيادة التكلفة على المطورين سواء تكلفة الأراضى أو الإنشاءات".

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ونفى "فوزى"، ما يروج عن وجود ركود عقارى فى مصر، قائلا: "الطفرة العمرانية الضخمة التى حدثت فى مصر، أدت إلى زيادة حجم الأراضى وعدد المشروعات العقارية، ولكن فى الوقت نفسه فإن الشركات العقارية الكبرى حققت زيادة فى المبيعات سنوياً خلال الثلاث سنوات الماضية".

وفسر "فوزى" أسباب الحديث عن وجود ركود عقارى، قائلا :"بعض الشركات العقارية قدرت مستهدفات ضخمة من المبيعات لا تتناسب مع السوق، فمثلا لو شركة باعت 1000 وحدة العام الحالى فمن المفترض أن تستهدف زيادة بنسبة 20% لتبيع 1200 وحدة فى العام الجديد وليس 3000 أو 6000 وحدة بسبب حصولها على أرض جديدة، وعندما لا تحقق هذا المستهدف لا يعنى ذلك أن هناك تراجع فى المبيعات ولكن تقدير مبالغ فى المبيعات".