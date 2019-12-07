شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تنتعش بعد تقرير الوظائف القوي..والداو جونز" يعود أعلى 28 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمرريكية خلال تعاملات الجمعة عقب صدور تقرير الوظائف الذي سجل بيانات قوية كما تلقت "وول ستريت" دعما من تصريحات إيجابية من المسؤولين في الولايات المتحدة حول المفاوضات التجارية.



وشدد المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" على أن أمريكا والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري، لكن إدارة الرئيس "دونالد تررامب" على استعداد لإنهاء تلك المفاوضات إذا لم يتم التوصل إلى صفقة في صالح واشنطن.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إضافة الاقتصاد 266 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 181 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة بالولايات المتحدة على غير المتوقع في الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في خمسين عاما عند 3.5% من 3.6% في أكتوبر/تشرين الأول.

Advertisements



وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 1.3% وأغلق عند 59.20 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 7.3% (هي الأكبر منذ يونيو/حزيران)، وسجل أعلى سعر اليوم عند 59.8 دولار وأقل سعر عند 57.7 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.6% وأغلق عند 64.39 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%، وبلغ أعلى سعر عند 64.8 دولار وأقل سعر عند 62.8 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.2% (ما يعادل 337 نقطة) إلى 28015 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 28035 نقطة واقل مستوى عند 27839 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 86 نقطة) إلى 8656 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 8665 نقطة وأقل مستوى عند 8630 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 3146 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، وسجل أعلى مستوى في جلسة الجمعة عند 3150 نقطة وأقل مستوى عند 3134 نقطة.