شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التداول على أسهم «أرامكو» 11 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت بورصة تداول السعودية على «تويتر»، أمس الجمعة، إنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة «أرامكو» السعودية اعتباراً من 11 ديسمبر/كانون الأول.

وقام عملاق النفط السعودي، الخميس، بتسعير طرحه العام الأولي عند 32 ريالاً (8.53 دولار) للسهم، ليجمع 25.6 مليار دولار، ويتخطى الإدراج القياسي لمجموعة علي بابا القابضة الذي جمع 25 مليار دولار في 2014.

وعند ذلك المستوى، تكون القيمة السوقية ل«أرامكو» عند 1.7 تريليون دولار، مما يجعلها تتخطى «أبل» بفارق مريح لتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم؛ من حيث القيمة. لكن الإدراج، الذي من المتوقع أن يتم في وقت لاحق هذا الشهر في بورصة الرياض، بعيد كل البعد عن حفاوة الاستقبال التي كان يتصورها ولي العهد في البداية.

ولم تقل الرياض متى سيبدأ التداول على الأسهم في البورصة السعودية إلا أن مصدرين قالا: إنه من المقرر أن يبدأ في الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول.

واعتمدت السعودية على مستثمرين محليين وإقليميين لبيع حصة 1.5 في المئة بعد اهتمام فاتر من الخارج حتى مع التقدير المنخفض لقيمة الشركة البالغ 1.7 تريليون دولار.

وبلغ الطلب من المستثمرين من المؤسسات، بما في ذلك صناديق وشركات سعودية، 106 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة طلب استثمارات الأفراد 12.6 مليار دولار.

واشترى حوالي 4.9 مليون من المستثمرين السعوديين الأفراد أسهماً في عملاق النفط، بينهم 2.3 مليون في الفئة العمرية بين 31 و45 عاماً.

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وقال مستشارو «أرامكو» إنهم ربما يمارسون خيار «تخصيص إضافي» بحد أقصى 15 في المئة بشكل جزئي أو كلي، وهو ما يسمح لها بزيادة حجم الصفقة إلى 29.4 مليار دولار كحد أقصى.

يأتي التسعير بينما تستعد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة تخفيضات إنتاج النفط لدعم الأسعار، شريطة أن تتمكن من إبرام اتفاق هذا الأسبوع مع حلفاء مثل روسيا.

والطرح العام الأولي هو ذروة مسعى استمر سنوات لبيع حصة في أكبر شركات العالم ربحية، وجمع أموال؛ للمساعدة في تحول المملكة بعيداً عن النفط وخلق وظائف وسط زيادة سكانية.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري «المبلغ الذي تم جمعه من خلال الطرح العام الأولي نفسه مكبوح نسبياً بالنظر إلى حجم الاقتصاد ومتطلبات التمويل في الأجل المتوسط لخطة التحول»

مع ذلك، فبجمعه مع أوجه تمويل أخرى، نعتقد أنه يوجد رأسمال مناسب يمكن من تحقيق تقدم في خطط الاستثمار الرامية إلى تنويع الاقتصاد.

وتلقى إدراج مجموعة علي بابا في بورصة هونج كونج الشهر الماضي طلبات شراء فاقت الأسهم المعروضة 40 مرة.

وتم طرح 0.5 في المئة من «أرامكو»، أو حوالي ثلث حجم الإدراج، للمواطنين السعوديين، وهو طرح غير مسبوق للأفراد مقارنة مع الطروحات العامة الأولية السعودية السابقة.

وتخطط «أرامكو» لتوزيعات أرباح تبلغ 75 مليار دولار لعام 2020، وهو ما يفوق بأكثر من خمسة أمثال توزيعات «أبل» التي هي بالفعل من أكبر توزيعات الشركات على المؤشر ستاندرد آند بورز 500.